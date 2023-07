Vláda navrhuje i změny hazardu. Chce zvýšit daňové sazby a zavést panic button

Vláda Petra Fialy navrhuje v rámci konsolidačních snah zvýšit druhou sazbu daně z hazardních her z 23 na 30 procent. Konkrétně by se tato změna dotkla kurzových sázek, tomboly, živých her nebo třeba binga. Základní sazbu daně z hazardních her ve výši 35 procent, která se momentálně uplatňuje u loterií či technických her, ale měnit nechce.

„U technických her (např. hracích automatů) panuje riziko z překročení vrcholu takzvané Lafferovy křivky. Další navýšení této daně by kvůli rozšíření šedé ekonomiky už negenerovalo pro státní rozpočet dodatečný příjem,“ stojí v oficiální důvodové zprávě.

Vláda ale přichází i se změnami rozpočtového určení daní. Výnos ze všech online hazardních her se má nově stát stoprocentním příjmem státního rozpočtu. Do této chvíle daňové příjmy z online hazardních her plynuly z třiceti procent i do rozpočtu obcí, to se už za pár měsíců má změnit. Novinky se ale mají týkat i takzvaného land-based hazardu, a tedy hazardních her přímo v kamenných provozovnách.

„V současnosti platí, že státu připadá 35 procent výnosu z technických her a obcím 65 procent, zatímco u daně z ostatních her připadá 70 procent státu a 30 procent obcím. Ministerstvo financí v balíčku navrhlo, aby se s výjimkou online hazardu toto rozdělení sjednotilo na poměru 35 procent státu a 65 procent obcím. Odhadujeme, že proti současnému stavu celkově změny ve zdanění hazardu přinesou do státního rozpočtu o 4,2 mld. Kč ročně navíc,“ uvedlo k navrhovaným změnám ministerstvo financí.

Pro hráče loterie daňové přiznání

Konsolidační balíček vlády zároveň navrhuje snížení limitu částky, do které výherce nemusí státu platit žádnou daň, a to z jednoho milionu na padesát tisíc korun. U loterie daň státu formou srážky odvede její provozovatel, u ostatních her ale budou muset hráči brát v potaz jejich roční bilanci. Pokud se za jeden rok hráč dostane přes hranici padesáti tisíc korun, bude muset podat daňové přiznání a takto získané příjmy zdanit.

Navrhované změny mají však i své kritiky, kteří kupříkladu upozorňují na chybějící daňovou stabilitu. „Za posledních sedm let byla právní úprava zdanění hazardních her novelizována hned čtyřikrát, a to nepočítáme daň z výhry. K úpravě daňových sazeb by mělo docházet jen na základě odborné diskuse. Ta bohužel vůbec neproběhla,“ říká k návrhu balíčku Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.

Kritikou nešetří ani předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová. Ta uvedla, že předkládaný balíček je daleko horším materiálem, než který vláda představila v květnu. Obsahuje podle ní celou řadu nelogičností, jakou jsou třeba právě úpravy hazardu.

Debatu o novele zákona o hazardních hrách žádá ale i šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. „Ještě nebyla dosažena koaliční shoda. Podporujeme požadavek lidovců na to, aby se záležitost ještě projednala,“ řekl.

Počítá se i s adiktologickými brzdami

Vláda a ministerstvo financí zároveň navrhují do právní úpravy zařadit několik nových adiktologických brzd, které mají ve vztahu k hazardu omezovat rizikové chování. Počítá se kupříkladu se zavedením dalších informační povinností a omezením reklamy, povinnou přestávkou při účasti na technické hře (např. hrací automaty) nebo se zákazem podávání nápojů a cigaret ke hře zdarma.

„Podle studií mohou sázkové pobídky vést k impulzivním vzorcům sázení ve hře, zejména u problémových a častých hráčů i ke zvýšenému riskování. Navrhovanou právní úpravou dojde ke změnám adiktologických brzd, které rizikové chování pomohou efektivněji limitovat,“ stojí v oficiální důvodové zprávě.

Počítá se ale i se zavedením takzvaného „Panic button“, tedy jakéhosi červeného tlačítka, po jehož zmáčknutí se hráči okamžitě zamezí další účasti na hazardní hře pro dalších 48 hodin. Po tuto dobu nebude mít hráč možnost se u daného ani dalších provozovatelů účastnit hazardních her.

Ministerstvo financí počítá i s vylepšením Rejstříku vyloučených osob, do něhož má možnost se zapsat každý, kdo má s hraním hazardních her problémy. Už nyní se do něj povinně zapisují neplatiči výživného, osoby v úpadku anebo třeba příjemci dávek v hmotné nouzi. Ministerstvo chce rozšířit možnosti způsobu podání žádosti o zápis i přímo z uživatelského konta, což má celý proces zjednodušit a urychlit. Hráč tak bude moci požádat o zápis třeba i během hry.