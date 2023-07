Na daně nesahat! Jak chtějí zaměstnavatelé s odbory měnit úsporný balík

Jednání mezi odbory a zaměstnavateli mají začít co nejdřív. „Bude to brzo, v následujících dnech proběhnou schůzky a na nich se společné požadavky či výhrady vůči vládnímu úspornému balíku vyjasní,“ uvedl Jan Exner, mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů.

„Kvitujeme, že tato nabídka ze strany vlády byla učiněna. V případě, že dojde ke shodě mezi zástupci odborů a zaměstnavatelů, vláda bude o daných návrzích jednat. Žádný příslib, že návrhy vláda bude akceptovat, ale nepadl,“ shrnul výsledek jednání pro iDNES.cz prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček s tím, že změny by podle harmonogramu programu měly přijít vládě na stůl v průběhu září.

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje by se měli zástupci obou zmíněných stran sejít už v úterý, případně ve středu. Vycházet při jednání budou z materiálů, které odbory i zaměstnavatelé zaslali do připomínkového řízení k balíčku.

„Odbory i zaměstnavatelé v rámci svého připomínkového řízení poslali celou řadu svých připomínek. U nás to bylo 25 stran celé řady bodů, u nich něco obdobného. Vezmeme tedy tyto dva dokumenty a podíváme se, v čem se shodujeme,“ uvedl pro iDNES.cz Rafaj.

Odboráři již dříve na svých tiskových konferencích představili body vládního balíku, proti kterým mají výhrady. V žaludku jim leží například zavedení nemocenského pojištění, škrtnutí školkovného nebo konec daňových úlev na zaměstnanecké benefity.

Šéf odborů Josef Středula zároveň již dříve řadu vládních návrhů označil za zcela nekoncepční. Jako příklad uvedl ponechání tichého vína bez spotřební daně nebo některé změny v dani z přidané hodnoty (DPH).

Změny v DPH by vůbec neměly být součástí konsolidačního balíku podle Rafaje. Tvrdí totiž, že změny v DPH nemají nic společného s ozdravením veřejných financí. Chtít po vládě, aby tuto kapitolu měnila, ale zaměstnavatelé nebudou.

„Pravděpodobně vládě napíšeme, že balík obsahuje celé kapitoly, které s ozdravením veřejných financí nemají nic společného a jsou spíše politickým krokem, což je celá kapitola týkající se změn v DPH. To tam chceme zmínit principiálně,“ uvedl Rafaj s tím, že zástupci zaměstnavatelů preferují, aby seznam změn nebyl příliš široký.

Vyšší daně firmy zvládnou

„Se zaměstnavateli jsme si řekli, že určitě nebudeme navrhovat nic, co by znamenalo zásadní finanční změny v balíčku. To znamená, že nebudeme rozporovat daň z příjmu právnických osob. Podíváme se na věci, které nemají tak zásadní dopad do daňového balíčku finančně, ale přitom mají celospolečenský plošný dopad. Z toho důvodu čekáme, že diskutované zaměstnanecké benefity v návrhu úprav určitě budou,“ uvedl Rafaj.

Pro zásah do daní není ani Zajíček. „Změny v daních navrhovat nebudeme. Firmy to jsou schopny vstřebat, byť to pro ně samozřejmě příjemné není. Pro mnohé z nich to totiž bude znamenat odložení důležitých investic, které by mohly v letošním a příštím roce činit. Je to ale něco, s čím jsou schopny se vypořádat,“ dodal.

Zmíněné zachování daňových úlev pro zaměstnanecké benefity, které míří například na sportovní či relaxační aktivity, je důležitým tématem také pro odboráře, připomněl Exner z odborového svazu. „Jsou věci, se kterými v balíčku zásadně nesouhlasíme, a o těch se bude jednat. Jde například o benefity,“ uvedl pro iDNES.cz.

Také Hospodářská komora by byla pro zachování zaměstnaneckých benefitů. „Myslíme si, že nějaký model zachování stávajícího systému zvýhodnění by mohl existovat,“ uvedl Zajíček.

Za zaměstnavatele by Rafaj rád prosadil také ochranu energeticky náročného průmyslu. „Balík obsahuje zrušení některých výjimek nebo osvobození od daně, které znevýhodňují české podniky proti jiným evropským podnikům, kde toto funguje i na základě doporučení evropských předpisů,“ připomněl Rafaj.

Prezident Hospodářské komory také dodal, že smysluplné ozdravení veřejných financí má jít cestou ekonomického růstu. Ten podle něj ale nepřijde bez strategických investic.

„Jako Hospodářská komora cílíme na to, aby se nám podařilo zvýšit příjmy státního rozpočtu a veřejných rozpočtů. Jsme přesvědčeni, že jedinou smysluplnou cestou pro zvýšení příjmů rozpočtu je ekonomický růst. Ten nelze nastartovat bez strategických investic. V tuto chvíli jsme pět minut po dvanácté s investicemi do energetické, dopravní a technické infrastruktury,“ uvedl Zajíček. Dodal, že státy kolem Česka do této infrastruktury investují miliardy, zatímco Česko s nimi zatím nedovede držet krok. „Proto vítáme vznik vládního výboru pro strategické investice,“ uzavírá Zajíček.