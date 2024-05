Gazprom je po propadu exportu poprvé za více než 20 let v hluboké ztrátě

Čisté ztráty 629 miliard rublů (161 miliard Kč) zaznamenal v loňském roce ruský plynárenský gigant Gazprom. V roce 2022 ještě hospodařil s čistým ziskem 1,2 bilionu rublů. Negativně se projevilo mimo jiné i snížení prodeje plynu do Evropy o více než polovinu. Analytici odhadovali, že společnost vykáže zisk 447 miliard rublů. Pro podnik je to první ztráta za více než 20 let.