Nižší zdanění hazardu je největší nehoráznost vlády, řekla Schillerová

Za šokující označila šéfka poslanců ANO Alena Schillerová návrh ministra financí Zbyňka Stanjury snížit zdanění loterií. „Považuji to za největší nehoráznost této vlády,“ prohlásila. Pokud se ministr financí na tomto návrhu trval, byl by to důvod pro vyslovení nedůvěry vládě. Schillerová nepochybuje přitom o tom, že by to podpořili i někteří poslanci z vládního tábora.