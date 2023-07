STALO SE DNES: Zemřel Milan Kundera, Ukrajinci jsou ze summitu NATO zklamaní

Ve věku 94 let zemřel spisovatel Milan Kundera, informovala Moravská zemská knihovna. Autor románů Nesnesitelná lehkost bytí nebo Žert emigroval z Československa do Francie v roce 1974, o čtyři roky později byl zbaven občanství. Natrvalo se do rodné země už nikdy nevrátil. Také proto jej ve světě čtenáři znají spíše jako francouzského spisovatele českého původu.

Společné prohlášení členských států na summitu NATO v Vilniusu o případné pozvánce Ukrajiny do NATO zanechalo v ústech řady Ukrajinců hořkou pachuť. Přiznávají, že měli větší očekávání a doufali, že by pozváním či dokonce přijetím mohlo dojít k urychlení konce války.

Vláda se do právě projednávaného konsolidačního balíčku rozhodla začlenit i novelu zákona o hazardních hrách. Pokud navržené změny projdou i legislativním procesem, změní se daňové sazby i pravidla pro přerozdělování daňových příjmů mezi stát a obce. Počítá se ale i se zavedením nových adiktologických brzd.

V Kalifornii propustili na svobodu Leslie Van Houtenovou, členku vražedné sekty Charlese Mansona. Ve vězení strávila 53 let v souvislosti s vraždami spáchanými v roce 1969. Van Houtenové je nyní 73 let.

Zákaz prodeje kratomu, kanabinolu HHC a dalších látek z konopí na návrh ministra zdravotnictví Vlastimila Válka ve vládě neprošel. „Tupá prohibice není řešením. O tom se nám podařilo přesvědčit i naše koaliční partnery,“ oznámili na Twitteru Piráti. Po jednání vlády to potvrdil lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný. „Na vládě pro to nebyla většina,“ řekl Výborný.