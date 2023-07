Proč má porno přednost před seriózními novinami? Kalousek opět kritizoval DPH

„Vzdělaná společnost je pro nás priorita a klíč k prosperitě. Proto jsme považovali za důležité knižní průmysl podpořit,“ zveřejnila v neděli TOP 09 na Twitteru. K příspěvku také přiložila fotku nynější předsedkyně strany Markéty Pekarové Adamové s nápisem, že je vzdělání priorita strany.

Nulová daň na knihy a učebnice má platit od příštího roku, změnu vláda zahrnula do konsolidačního balíčku. Vláda v něm ale také počítá se zvýšením DPH u novin z deseti na 21 procent a u časopisů z deseti na 12 procent.

Příspěvek se nelíbil bývalému šéfovi TOP 09 Kalouskovi, který označil tři rozdílné sazby za do nebe volající nesmysl, který navíc zkomplikuje a zdraží správu daně.

„Proč má béčková detektivka přednost před vědeckým časopisem? A pornografický časopis před seriózními novinami? Dejte, proboha, knihy, časopisy i noviny do jedné sazby,“ reagoval na Tweet Kalousek.

TOP 09 @TOP09cz Vzdělaná společnost je pro nás priorita a klíč k prosperitě.



Proto jsme považovali za důležité knižní průmysl podpořit. https://t.co/Vumc0PrIx5 oblíbit odpovědět

Sazby kritizovala i Nerudová

Není prvním, kdo tuto změnu kritizuje. Už při zveřejnění konsolidačního balíčku v květnu tohoto roku předsedkyně Unie vydavatelů Libuše Šmuclerová řekla, že nová daň bude pro řadu novin likvidační.

Za nelogický krok považovala rozdělení novin a časopisů do dvou i prezidentská kandidátka Danuše Nerudová, podle které měly být tiskoviny spojeny do jedné daňové sazby. Ministr financí Zbyněk Stanjura ale v květnu oddělené sazby vysvětlil tím, že je to snaha zvýhodnit vědecké časopisy.

Podle ministerstva financí o rozlišení daňové sazby bude rozhodovat periodicita podle celního zákona. Pokud titul obsahuje reklamu z více než poloviny obsahu, je vždy ve vyšší sazbě DPH.

Kalousek se již není aktivním politikem. Poslancem se stal v roce 1998 a před dvěma lety na svůj mandát rezignoval. Po opuštění vrcholné politiky se stal konzultantem politiků TOP 09, ODS A KDU-ČSL. Fialova vláda ho rovněž vyslala do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.