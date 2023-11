Dealer aut Havex vstupuje do nového segmentu. Bude prodávat karavany

Pražská rodinná firma Hykro sídlí na strategické pozici na západní okraji Prahy těsně u městského okruhu ve vlastním areálu. Kromě prodeje obytných aut a přívěsů nabízí pro karavanisty kompletní služby: servis, e-shop i půjčovnu. Teď se v rodinné firmě ujímá vlády nový majitel: velký dealer osobních vozů Havex. Shodou okolností je i Havex rodinnou firmou, která má kořeny ve Vrchlabí.

„Pro Havex je to největší jednorázová transakce ve třicetileté historii firmy. Značka Hykro bude pokračovat, budeme ji citlivě rozvíjet dál,“ řekl generální ředitel Havexu Zdeněk Honek s tím, že skupina teď nabízí vše od motorek přes osobní a užitkové vozy a nově i obytné vozy a karavany a to včetně všech doprovodných finančních služeb.

Cenu transakce nechtěla ani jedna strana komentovat. „Máme dohodu o mlčenlivostí,“ uvedl Honek. „Hykro je jednička v karavanech a je ve výborné kondici. Kupujeme společnost i s areálem,“ dodal Honek.

Vstup nového silného hráče do karavanistického byznysu ukazuje, že tento segment v Česku prochází proměnou. A objevují se v něm velcí dealeři osobních aut. Od ledna 2023 má nového majitele firma Camping City, kterou její zakladatel prodal do holdingu Federal Cars. Od léta 2021 má svojí firmu na karavany i Louda Auto, když koupilo dealerskou skupinu Car Star od Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada a v ní i provoz zaměřený prodej a servis obytných aut.

Zlaté kovidové časy

Pandemie Covid-19 nakopla tuzemský byznys s obytnými vozy do nečekaných výšek. Jen s mírnou nadsázkou se dá říct, že tehdy karavanistické firmy prodaly všechno, co mělo oj či motor. „Trh šel nahoru už dva roky před pandemii. Ta trend jen umocnila. Obytná auta a přívěsy představovaly jednu z mála možností, jak cestovat. Kovidový boom byl vidět i v půjčovně. Lidé místo do penzionů či hotelů používali obytňáky,“ popsal zakladatel Hykra Vladimír Horký.

Prodejci se navíc potýkali s nedostatkem vozidel, protože i tady se zpřetrhaly dodavatelské řetězce a zákazníci museli měsíce čekat na objednaná auta. „Velké výpadky měl Fiat, v té době dominantní dodavatel podvozků pro obytňáky. Rozjel jsem se po Evropě, sehnal auta i přívěsy. Přineslo to další byznys, přes prodej příslušenství až po servis,“ vzpomínal na léta 2020 až 2022 Horký.

Jenže po zlatých časech přišlo vystřízlivění. Podle informací z trhu prodeje klesly. „Proti špičce v kovidu jsme letos zhruba na polovině prodaných vozidel. Samozřejmě jsme počítali s poklesem, ale domnívali jsme se, že bude maximálně o třetinu,“ přiznal pod podmínkou anonymity prodejce obytných aut z Moravy.

Některé tuzemské firmy věřily, že trh stále bude pokračovat v růstu a podle toho objednali od výrobců vozidla, jenže zákazníci už tolik nechodí. A to hned z několika důvodů. Jednak výrobci zdražili obytné vozy, které teď dodávají a to v řádu stovek tisíc korun. Zdražily i bankovní úvěry, jimiž nákupy část lidí financuje.

„Určitě se ochladil trh, alespoň co se týká prodeje. Je vidět, že prodejci mají skladové zásoby obytných aut a přívěsů. To je po dvou kovidových letech nezvyklá situace, za pandemie nikdo skladová auta neměl,“ potvrdil Lukáš Janoušek ze společnosti Campiri, která zprostředkovává pronájmy obytných aut.