Prodejci luxusních obytňáků otevřeli i v sobotu. Kvůli změně daní

Firma Blue Rent prodává luxusní obytňáky Concorde. Jsou to domy na kolech na podvozcích nákladních aut, a to i cenovkou. V posledních týdnech si zaměstnanci Blue Rentu museli zvyknout na pracovní soboty.

„Obrátily se na nás nižší desítky zájemců, které k nákupu motivuje změna daňových předpisů,“ vysvětluje Filip Guryča z Blue Rentu, který letos firmu přestěhoval z pražských Modřan do moderního areálu u Mníšku pod Brdy. Na konci listopadu měl na ploše připravených sedm obytných aut k okamžitému odběru. „A pokud by skladová vozidla nestačila, máme dohodu s jinými velkými dealery využít jejich skladových zásob a vůz dodat s registrací do konce roku, což je podmínkou pro zrychlený odpis a odpočet DPH,“ dodává Guryča. Kdo chce ušetřit, musí auto zaregistrovat do 31. 12. 2023.

Na zákazníky, které přiláká změna daňových pravidel, se připravil i prodejce konkurenční značky Morelo. „Můj odhad je, že během listopadu nám volalo tak dvacet až třicet potenciálních zákazníků, které motivovala daňová změna. Vlnu zájmu jsme očekávali, takže jsme se předzásobili,“ popisuje Jan Skolil z firmy Morelo CZ.

„Změna daňových předpisů je v současné době žhavé téma. Zaznamenali jsme zvýšený zájem od zákazníků, kteří by rádi zakoupili vozidlo ještě letos právě z důvodů daňové uznatelnosti,“ potvrzuje i Ondřej Toms z firmy Camping World Neugebauer, která v tuzemsku a v Rakousku prodává značky Carthago či Niesmann Bischoff.

„Proces nákupu obytného vozu je ale trochu složitější, mnoho zákazníků si vůz konfiguruje do výroby přesně podle svých představ. V takovém případě je čekací doba několik měsíců. Tito lidé si objednali vůz v době platnosti nějakých pravidel, vůz již nelze do konce roku dodat, protože ještě není vyroben a v době dodání budou platit jiné zákony. To vidím jako velký problém,“ upozorňuje Toms.

Druhý nejlepší listopad

Že se na trhu „něco děje“ ukazují čísla za poslední měsíc, tedy za listopad. V předposledním měsíci v roce bylo v tuzemsku registrováno 119 nových obytňáků. To je historicky druhý nejlepší výsledek vůbec. Více obytných vozů se do registru dostalo jen v covidovém roce 2021, kdy prodejci zažívali vlnu zájmu a prodali, řečeno s mírnou nadsázkou, všechno, co mělo kola, motor a obytnou nástavbu.

„Před rokem, v listopadu 2022, bylo registrováno 87 vozidel a letos se tak jedná o výrazný 37% meziroční nárůst. Dokonce při porovnání se situací před pěti lety, tedy s listopadem 2018, zde máme více jak trojnásobný nárůst v registracích nových obytných aut. Tehdy se registrovalo jen 39 vozidel, tedy jen třetina aktuálního počtu,“ popisuje Martin Štrympfl z Asociace kempování a karavaningu, který počty registrací nových obytných vozů a přívěsů pravidelně sleduje a zveřejňuje. „Navíc se potvrzuje trend rostoucí obliby vozů nad 3,5 tuny, v tomto roce se drží kolem 11 procent, což je výrazně více než kdykoliv dříve, kdy podíl činit ‚pouze‘ 6–8 procent,“ dodává Štrympfl. Pro vysvětlenou, většina luxusních obytných vozů patří právě do kategorie nad 3,5 tuny.

Konec daňové výhody

Proč je najednou takový zájem o dražší obytná auta? Důvodem jsou peníze. Od 1. ledna se v tuzemsku zavádí dvoumilionový limit na odpočet DPH u nově pořízených vozů. Dosud platilo, že pokud je kupující firma plátce daně z přidané hodnoty, může požádat stát o vrácení 21 procent ze zatím neomezené kupní ceny vozu. Zároveň končí mimořádné odpisy, které vláda zavedla v době pandemie covid 19, které firmám dosud umožňovaly odepsat daňově majetek už během dvou let místo standardních pěti. Obě daňové změny, které začnou platit v lednu 2024, jsou součástí vládního konsolidačního balíčku. A čím dražší je pořizované vozidlo, tím je výhodnější je zakoupit a registrovat do konce roku 2023. Proto prodejci, kteří se zaměřují na střední třídu obytňáků s cenovkou pod magickou hranicí 2 milionů hlásí normální zájem.

„Každoročně registrujeme pár jednotlivců řešících koupi dražších vozů na poslední chvíli v prosinci. Z hlediska objemu prodeje se ale nejedná o zásadní počet,“ popisuje Petr Vondráček z Havex Group. „Vzhledem k dodacím lhůtám a plánovaným sériím výroby nás nutí se předzásobovat pravidelně. Cenovku nad dva miliony momentálně nese zhruba 20 % nových obytných vozů skladem. Je potřeba ale zdůraznit, že zákazník si při pořízení vozu dokoupí i příslušenství. Tím se dostane i další část prodaných vozů nad hranici dvou milionů,“ dodává Vondráček. Havex na podzim ovládl pražskou firmy Hykro, která patří k největším hráčům v tuzemském karavaningu.

V Česku bylo loni registrováno 56 460 obytných automobilů. Kolik z nich bylo pořízeno „na firmu“ se dá odhadnout z dat serveru Sauto, kde ke konci listopadu bylo v nabídce přibližně 1 400 obytných vozů. „Možnost odpočtu DPH v popisku explicitně zmiňuje přibližně 5 % inzerátů. Cenu vyšší než 2 miliony korun přitom má 22 % nabízených vozů. Průměrná cena nabízeného obytného vozu dosahuje téměř 1,5 milionu korun,“ uvedl Pavel Chmelík, produktový analytik Seznam.cz. Pro zajímavost: v loňském prosinci portál obsahoval 1 238 aktivních inzerátů s nabídkou obytného vozu.