Místo drahého hotelu se vyplatí jet na dovolenou obytňákem, radí karavanista

Pro zákazníky půjčoven s obytnými auty je do dobrá zpráva. Ceny půjčovného na hlavní sezonu 2023 se ve srovnání s loňskem nezměnily. „Cena za den je totožná jako v roce 2022. Někdy dokonce trošku i klesla. Inflace se do cen půjčování nepropsala,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz šéf Campiri Lukáš Janoušek.

V roce 2022 bylo slovo „sleva“ v karavanistické branži téměř zakázané. Nebyla k dostání nová auta, zájemci o pronájem se o karavany téměř přetahovali. Teď mi chodí nabídky na slevy i na půjčení ze všech stran. Co se děje? Ochladil se trh?

Trh s novými vozy se skutečně ochladil. Vidíme, že se objevily skladové zásoby, což je věc dva předchozí roky nevídaná. Dealeři se dostali do neočekávané situace, protože jim od výrobců naváží auta, která si objednali v čase boomu, ale výrobci je nedokázali kvůli potížím s dodavatelskými řetězci dodat v uplynulých letech ve slíbených termínech. Navíc nové obytné vozy výrazně meziročně zdražily, takže pro mnoho lidí jsou už nedostupné...

9. dubna 2023

Lukáš Janoušek

CEO firmy Campiri, která buduje platformu na sdílení obytných vozů a camping. Tento start-up získal na jaře v rámci The Short Term Rentalz Awards vítězství v kategorii „Best mobile rental accommodation company“. Janoušek je spoluzakladatelem holdingové skupiny Nomiverse, která drží podíly v několika dalších firmách (vývojové studio Iguana, online databáze kempů Dokempu a služba na správu flotily pro půjčovny karavanů Carivio). Dříve byl akcionářem služby Twisto, kterou koupila australská fintech společnosti Zip Company Limited. Stál u vzniku virtuálního operátora Gorila mobil, kterého koupilo O2 v červnu 2014.

A viděno očima půjčovny.

Během pandemie si spousta lidí koupila vlastní obytný vůz. Vznikly také nové půjčovny. To v Campiri vidíme, protože nám přibývají noví partneři každý měsíc. Takže v absolutních číslech je na trhu k dispozici více obytných aut k půjčení než v roce 2019. Díky tomu ceny půjčovného meziročně vlastně nevzrostly. Cena za den je totožná jako v roce 2022. Někdy dokonce trošku i klesla. Inflace se do cen půjčování nepropsala. Zároveň probíhá konkurenční boj, takže půjčovny jsou ochotny si částečně sáhnout do svojí marže, jen aby si udržely byznys, pokryly fixní náklady a snad na tom něco vydělaly. To je dobrá zpráva pro zákazníka.

Je možné na poslední chvíli sehnat pronájem obytného auta na první dva týdny prázdnin?

Velmi těžko, to je hlavní sezona půjčoven.

A co v srpnu?

Srpen je ještě dobrý. Tam je polovina kapacity určitě minimálně k dispozici. Ale i to je relativní, protože letos se cestovatelé chovají jinak, než jsme byli zvyklí.

Jak jinak?

Rezervace začaly chodit dřív, hned od začátku kalendářního roku, kde dříve bývala mrtvá sezona. V Campiri jsme tento trend viděli celé první čtvrtletí, které bylo výrazně silnější, než jsme plánovali. Letos, stejně jako loni, byl květen nejsilnější měsíc z hlediska půjčování, ale křivka výpůjček nevystřelila tak vysoko nad ostatní měsíce.

Na jak dlouho si rezervují obytná auta prvozákazníci? Tedy lidé, kteří si nikdy předtím obytňák nepůjčili?

Průměrná zápůjčka je týden. Ale když oddělíme léto a období mimo hlavní sezonu, tak se ukazuje jiný obrázek. V létě je to v průměru 9 dnů a mimo sezonu to bude pět dní, tedy prodloužený víkend. Typické bývá, že pokud se obytné auto půjčují opravdu poprvé a zvolí kratší dobu, tak při vracení litují, že si nenaplánovali víc dní.

Vzhledem k ekonomické nejistotě v Česku bych čekal, že se letos karavanisté budou držet „kolem komína“. Je to pravda?

Je trochu paradoxní, že naši zákazníci dlouhodobě jako nejčastější destinaci uvádí Českou republiku. Nejezdí daleko, v průměru najedou za týden 1 000 kilometrů.

Čekal bych spíš Středomoří. Čím si to vysvětlujete?

Já bych také intuitivně sázel na jižní státy kolem Středozemního moře, ale data mluví jinak. Naši zákazníci nejčastěji vyrážejí po Česku, druhá nejnavštěvovanější destinace je Rakousko a potom teprve přichází na řadu Chorvatsko či Slovinsko. Typické je, že si vyberou jednu, maximálně dvě lokality a tam zůstanou. Evidentně nechtějí každý den přejíždět z místa na místo. Zajímavé je, že vliv cen paliv není tak klíčový, jak by se mohlo zdát. Loni, když nafta byla extrémně drahá, neměla téměř vůbec vliv na rozhodování, zda si člověk obytňák půjčí. Ale má to svou logiku. Náklad na pohonné hmoty tvoří z celkové ceny výpůjčky jen jednotky procent.

Podle informací z trhu se letos Campiri stane největší půjčovnou v České republice. Je to pravda?

Co se týká počtu aut, tak asi ano. Provozujeme 70 vlastních aut. Ale geograficky máme naši flotilu rozdělenou mezi Česko, španělskou Malagu a řecké Athény. Fyzicky letos budeme mít v Česku 30 až 40 vozů, takže tady budou větší hráči. V příštím roce bychom chtěli provozovat více než 100 aut, z toho zhruba 70 v Česku. K tomu bych dodal, že i kdyby naše vlastní flotila byla sedm desítek obytných aut v Česku, tak je to jen desetina z nabídky, kterou na Campiri zákazníci najdou.

Kolik pronájmů Campiri realizovalo v roce 2022 a na jaké cíle si myslíte letos?

Udělali jsme necelých 2000 rezervací a necelých 2000 pronájmů. Letos bychom chtěli zvládnout dvojnásobek.

Dvojnásobek? Při průměrné délce pronájmu jeden týden?

Ano. Jak vzrostly ceny letenek a ceny ubytování v hotelech a u půjčování obytných aut se drží loňské ceny, tak vidíme, jak se prodloužila průměrná délka výpůjčky meziročně. Pro rok 2023 jsem čekali, že půjčovny obytných aut zvednou ceny a tím pádem zákazníci zkrátí délku výpůjčky, z týdne třeba na pět dní. Ale děje se pravý opak, délka zápůjčky se prodlužuje nad týden, protože je to pro čtyřčlennou rodinu už zajímavá alternativa i ekonomicky. Přestává platit, že půjčit si obytňák je pro rodiny výrazně dražší, než vyrazit na srovnatelnou dobu do hotelu.

Jaký je váš hrubý odhad na náklady na rodinnou dovolenou v obytném autě? Na kolik korun vyjde dva dospělé a dvě děti den v obytném autě v hlavní sezoně?

Pokud budou cestovat obytnou vestavbou v dodávce, tak si musí připravit 3 000 Kč na den půjčení. Potom záleží, v jaké zemi budu. Třeba ve Slovinsku budou potřebovat zhruba 30 až 40 EUR za noc za kemp. K tomu je potřeba započítat mýto na dálnicích, ať už má formu dálniční známky, náklady na palivo a běžné výdaje na jídlo, vstupy a tak.

Takže se bavíme o zhruba 5 000 korunách na den pro „průměrnou“ rodinu?

V dodávce to bude míň, viděl bych to v rozmezí 4 000 až 4 500 Kč, ve velkém autě bude cena atakovat zmiňovaných pět tisíc korun.

Carsharing

Už jsme na to narazili. Campiri je digitální platforma, která zprostředkovává pronájmy obytných aut mezi koncovými zákazníky a jejich majiteli. Své vozy přes Campiri nabízejí soukromníci, nebo i firmy?

Máme v Česku 400 partnerů a z nich zhruba dvě stovky jsou půjčovny, dvě stovky soukromí majitelé. Typický obchodní partner je pro nás malá půjčovna nebo podnikatel, který si koupil několik obytných aut. Má vztah ke karavaningu, baví ho komunikovat s lidmi. Co ho nebaví, co nechce dělat a čemu nerozumí, je stavět si web, implementovat do něj platební bránu, řešit rezervační systém, spouštět online marketing, nastavovat někde pay-per-click kampaně na Google a podobně. Tomu nerozumí a toho ani nezajímá. Takže on je rád, že někdo tohle vyřeší za něj. A tady nastupuje Campiri.

Role vlastníka spočívá v přistavení auta pro zákazníka?

Ano. Role majitele, který pronajímá svůj obytňák přes Campiri, je mít připravené, uklizené auto, které náležitě předává nájemci. Po skončení pronájmu si od zákazníka přebere auto zpět a připraví na další zápůjčku a mezitím mu na účet přijdou peníze od Campiri. Naši pronajímatelé nejsou z těch, kteří si svoje obytné auto pojmenují a nepustí jej z ruky. Naopak chápou, že pořízení obytného vozu je poměrně vysoká investice a že obytňák nevyužívají celý rok, takže jim připadá rozumné jej pronajmout a nechávat si na sebe vydělat. A stává se nám poměrně často, že si to chtějí vyzkoušet. Když zjistí, že s jedním autem byznys funguje, tak si přikoupí druhé a třetí. Dokonce jim to může umožnit opustit svoji práci a věnovat se jenom tomuto byznysu.

Na kolik peněz si přišel průměrný majitel auta, které bylo pronajímáno přes Campiri?

Průměr je vždy ošidný. Ti nejúspěšnější si vydělali mezi 200 až 300 tisíci korunami na jednom autě za rok. Campiri funguje tak, že si bere 20 % z částky pronájmu, 80 % zůstává majitelům aut. Průměrná hodnota zápůjčky je dneska kolem 23 tisíc.

Co se stane, když nájemce auto poškodí? Jak to máte ošetřeno?

Standardně od nájemců vybíráme kauci, ze které se řeší drobné opravy. S naší vlastní flotilou se nám stalo jednou, že nám zákazník vrátil auto opravdu „dodrbané“. Klienti se k půjčeným vozům snaží v drtivě většině chovat slušně. Samozřejmě, že všechna pronajímaná auta mají havarijní pojistku. Tady jsou v základě dvě možnosti. Majitel si platí celoroční havarijní pojištění určené pro komerční půjčování. Druhou možností je uzavřít přes Campiri krátkodobé pojištění pro komerčně provozované vozy. To je určeno pro soukromé vlastníky.

Vlastní servis pro obytná auta nedaleko Letiště Václav Havla v Praze-Ruzyni jste stavěli kvůli tomu, aby jste drobné opravy dělali sami?

Částečně, protože provozujeme sezonní byznys. Když auto stojí uprostřed hlavní sezony a čeká na opravu, tak proděláváte a nemáte šanci ztrátu dohnat. Takže je to služba jak pro vlastní flotilu Campiri, tak pro naše partnery.

Když Campiri začínalo, tak jste přes platformu nabízel k pronájmu svoje vlastní obytná auta. Jestli si dobře pamatuji, měl jste tam dvě. Platí to ještě?

Platí. Teď provozuji tři. Jedno je v Řecku, dvě jsou tady v Česku.

Když sám jezdíte obytným autem, kde hledáte inspiraci na stání? Jaké používáte aplikace?

Používám jich více. Jezdím hlavně do zahraničí, takže pro první inspiraci se často dívám na Camperguru (www.camperguru.cz ). Máme malé dítě, takže potřebujeme během cestování zázemí kempu. Pokud potřebujeme někde přespat během cesty, sáhnu po Park4Night (www.park4night.com ). V Česku používám Dokempu (www.dokempu.cz ).