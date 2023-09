Auta českých prezidentů. Vozily je slavné tatrovky, darovaný renault i BMW

Prezidenty vozily automobily domácí i zahraniční produkce Československé a české prezidenty vozily automobily domácí i zahraniční produkce, až na vzácné výjimky šlo o limuzíny nejvyšších tříd. Když se Tomáš Garrigue Masaryk v prosinci 1918 vracel do vlasti, jel po Praze v luxusním Laurinu a Klementu. Později TGM používal pragovky, od poloviny 20. let se v prezidentské garáži objevila Škoda Hispano Suiza, stavěná v Plzni ve španělské licenci, nahrazená o dekádu později Tatrou 80.

Tatry využíval i Edvard Beneš, který měl ale raději individuálně postavenou Pragu Golden s pancéřovanou karoserií, jež ho vozila i po válce. Emil Hácha za protektorátu jezdil také mercedesem, který v roce 1942 dostal od Adolfa Hitlera.

Po osvobození se ozdobami autoparku čs. hlavy státu staly britské daimlery, po Benešovi vozily i Klementa Gottwalda. První komunistický prezident ale v obavách o bezpečnost později raději využíval speciál Škoda VOS, nakonec ho ale nahradily vozy sovětské provenience.

Od 50. let hlavu státu vozily automobily značek GAZ a ZIL, které nedokázaly skrýt inspiraci designem amerických limuzín. Například Ludvík Svoboda měl elegantní GAZ-M13 Čajka, Gustáv Husák později hranaté ZILy 114 a 115, část autokolon tvořily i domácí Tatry 613.

Václav Havel ale nechtěl auty spojenými s komunistickými „papaláši“ jezdit, krátce využíval poměrně obyčejný Renault 21 darovaný portugalským prezidentem, brzy však přišla éra hradních BMW a mercedesů.

Václav Klaus a Miloš Zeman opět začali využívat domácí auta, konkrétně vrcholné provedení Škody Superb. Klaus se ovšem časem zhlédl ve vozu o třídu větším Audi A8, zatímco za Zemana se v garážích objevilo také SUV Škoda Kodiaq.

Současný prezident Petr Pavel má k dispozici BMW nejvyšší řady 7. Na služební cestu do německého příhraničí ovšem vyrazil na motorce stejné značky, která je jeho velkým koníčkem.