Měsíční zálohy porostou. Statisícům zákazníků končí fixace cen energií

Například u polostátní společnosti ČEZ končí do konce letošního roku fixace zhruba deseti procentům zákazníků, kteří od firmy odebírají elektřinu. U plynu jde přibližně o 15 procent zákazníků. „Valné většině těch, kteří mají cenu zafixovanou, fixace končí během let 2023 a 2024. Je to dobrá zpráva, protože budou moct delší dobu využívat výhodnějších cen,“ řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

U společnosti E.ON má fixované produkty zhruba jedna třetina zákazníků. „A fixované produkty na dva roky teď nabízíme novým zákazníkům, kteří k nám přicházejí v elektřině i plynu, protože jsou pro ně v tuhle chvíli podle našeho názoru výhodnější. V letošním roce skončila nebo skončí fixace zhruba 100 000 zákazníků. Našim stálým zákazníkům v současné chvíli fixované produkty nenabízíme, protože by pro ně byly méně výhodné,“ řekl mluvčí Roman Šperňák.

Klienti u E.ON po konci fixace přecházejí na standardní produkty na dobu neurčitou. „Energie do fixovaných produktů bychom jim totiž museli nakoupit za aktuálních podmínek na burzách. Naopak naši stálí klienti teď mohou těžit z naší propracované strategie, kdy nakupujeme energie dopředu a průběžně,“ dodal Šperňák.

U Pražské energetiky (PRE) je zákazníků s fixovanou cenou menšina, u elektřiny řádově desítky tisíc, u plynu ještě méně. „V závěru roku končí fixace jen zlomku z nich,“ řekl mluvčí PRE Karel Hanzelka. Fixaci ceny v současnosti zákazníkům PRE nenabízí.

„Na konec fixace není nutné vždy pohlížet jako na hrozbu. Zákazníci, kterým fixace končí, budou mít sice o něco vyšší cenu než dosud, jsou ale v určité cenové výhodě. Dodavatelé energií na ně pohlížejí jako na své dlouhodobé zákazníky, které znají. Znají jejich tarif, spotřebu a spotřebitelské chování. Mají pro ně připraveny ceníky, které mají zpravidla nižší cenu než ceníky pro nové zákazníky,“ uvedl Hanzelka. U Pražské plynárenské končí fixace do konce roku zhruba deseti procentům zákazníků.

U innogy tvoří naprostou většinu fixací tříletý fix Optimal. „Tyto smlouvy uzavírají zákazníci průběžně po celý rok a obecně se tedy dá říci, že každý rok končí fix zhruba třetině zákazníků se smlouvou na dobu určitou. Do konce letošního roku se to bude týkat ještě asi 200 000 zákazníků innogy,“ řekl mluvčí Pavel Grochál.

Věrným zákazníkům, kterým končí smlouvy, nabízí innogy v rámci prodloužení smlouvy výrazně výhodnější podmínky ve srovnání s nabídkou pro nové zákazníky.