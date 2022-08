Těžaři kryptoměn odcházejí z Česka. Mohou za to rostoucí ceny elektřiny

Rostoucí ceny energií v Evropě nemají podle experta na krypto Igora Pauera primární vliv na ochotu Čechů investovat do kryptoměn a rovněž se neodrážejí na ceně kryptoměn. Vzhledem k faktu, že kryptoměny jsou celosvětový fenomén, nastává podle něj pouze „energetická arbitráž“.

„Těžba se přesouvá do lokalit s nízkou cenou energií, jako jsou například některé postsovětské republiky, nebo k dohodě těžařů na optimalizaci nákladů, například umístěním těžebního kontejneru přímo u solární farmy nebo bioplynky a obejitím distribuční složky ceny energie,“ uvedl.

Podle ředitele největšího tuzemského obchodníka Bit.plus Martina Stránského se s kryptoměnami obchoduje stejně jako před rokem, kdy byla elektřina desetkrát levnější.

Po propadu v posledních měsících se podle výkonného ředitele společnosti 2bminer.com Jakuba Hlavenky v současnosti zvyšuje zájem o investice do kryptoměn i jejich těžby.

„Registrujeme současně zvýšenou poptávku po přesunu strojů z Česka do našich hostingů ve Spojených arabských emirátech nebo v USA, kde jsou ceny energií stále velmi nízko, protože nejsou tak citlivé na válku na Ukrajině. Současně z důvodu rostoucích cen energií obecně jsou odpojovány méně výkonné stroje, takže vidíme pokles obtížnosti těžby. Je zde tedy vysoký potenciál při využití výkonných strojů a hostingů ve vybraných zemích vydělat na zvýšené výtěžnosti strojů,“ dodal.

Tlak na pokles ceny bitcoinu

Bitcoin by tak za současné situace mohli opět začít těžit nadšenci na úkor velkých těžařů. „S tím, jak by těžaři postupně zavírali těžbu, by se snižovala její náročnost a zbývajícím těžařům by se zvyšovala odměna. To by jim zvýšilo výnos a vyrovnalo rostoucí cenu energií,“ uvedl.

Cenu kryptoměn by mohlo ovlivnit chování velkých těžařů, pokud by se rozhodli prodávat dlouhodobě držené nebo právě vytěžené bitcoiny rychleji než dosud, aby pokryli své náklady. To by teoreticky mohlo vyvolat tlak na pokles ceny, dodal.

Těžba kryptoměn označuje proces, kdy je využíván výpočetní výkon počítačů k řešení složitých matematických úloh, které slouží k potvrzování kryptoměnových transakcí. Za to dostávají provozovatelé těchto počítačů odměnu v podobě určitého množství mincí dané kryptoměny, například bitcoinu.