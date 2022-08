Kvůli cenám energií hrozí kolaps trhu, říká šéf asociace hejtmanů Kuba

„Je třeba jasně říct, a to je úkol pro vládu, že nikdo nebude platit za megawatthodinu více než nějakou konkrétní částku,“ oznámil Kuba.

Podle něj je třeba zareagovat na Putinovu válku, kterou vede proti celé Evropě díky ruskému plynu. „Hrozí rozložená sociální Evropa, z toho bude mít radost Rusko. Evropa na to musí reagovat úplně stejnou strategií. Nechceme rozklad sociální Evropy,“ upozornil hejtman.

Podle něj lze z evropského hlediska postupovat podobně jako to už dělají ve Španělsku a Portugalsku. „Oni si definovali ceny v takzvaně závěrných elektrárnách na nějaké částky a část dotují. Díky této dotaci je pak energie řádově nižší,“ uvedl Kuba. Podle něj ale podobný krok nebude v Evropě možný, dokud se pro něj nerozhodne Německo. „To je úkol pro premiéra Petra Fialu, aby o tom jednal s německým kancléřem,“ zdůraznil.

Za hejtmany pak Kuba představil tři opatření, která může udělat přímo vláda České republiky a která mají mít přímý dopad na domácnosti, veřejné instituce a firmy.

„V domácnostech by to mohlo fungovat od začátku roku 2023. Jde o to, že nikdo nebude platit vyšší částku za elektřinu a plyn, než jak to určí vláda. To znamená regulaci. Je to podle mě spravedlivější systém,“ konstatoval Kuba.

Také firmám by podle něj stát měl výrazně pomoci, protože zde může vzniknout ten největší problém. „Teď se nebavíme o tom, jestli budeme mít doma 19 stupňů, ale o tom, jestli si budou moci jít lidé kam pro výplaty, když některé firmy přeruší provoz. A to reálně hrozí a mohlo by to vést k rozkladu společnosti,“ varoval Kuba.