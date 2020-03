Našel lepší a levnější cestu. Podnikatelem roku je zakladatel Kiwi.com

Dlouhý převzal ocenění v úterý večer v paláci na pražském Žofíně.

Porotu zaujala dravost firmy a rychlý růst tržeb, které předloni vystoupaly ke 30 miliardám korun. Firma už se nezaměřuje pouze na letenky, ale zahrnuje také pozemní dopravu.

A Dlouhý, který si už před dvěma lety odnesl ocenění EY Začínající podnikatel, sní o tom, že portál jednou propojí všechna místa na světě. Chce, aby zákazníkovi nabídl nejlepší cestu, ať už bude cestovat jakýmkoliv dopravním prostředkem. Od taxi, přes letadlo, až po sdílená kola či koloběžky.

U začátků brněnského start-upu přitom byla vlastní zkušenost. Před lety Dlouhý s přítelkyní sháněl letenky do Portugalska. Našli jich hodně, ale všechny byly příliš drahé. Když však poskládali cestu z různých nabídek od nízkonákladových společností, stálo je to zhruba čtvrtinu toho, kolik za letenku z Prahy do Portugalska chtěl nejlevnější prodejce.

Dlouhého napadlo, že by to mohl být dobrý byznys. Vytvořit program, který automaticky propojí lety aerolinek, jež vzájemně nespolupracují, a najde nejlevější cestu mezi dvěma letišti. Nic takového tehdy neexistovalo.

Z malého brněnského startupu je dnes globální společnost s téměř tisícovkou zaměstnanců v osmnácti pobočkách po celém světě. Další dva tisíce lidí pro Kiwi.com pracují externě.

Finále soutěže ukázalo, že schopní podnikatelé v zajímavých oborech Česku nechybí. Vedle Dlouhého se do celostátního finále probojovali zakladatel sítě stavebnin DEK Vít Kutnar, spolumajitel výrobce nápojů Mattoni 1873 Alessandro Pasquale, dále zakladatel výrobní a stavební společnosti Liko-s Libor Musil a Vlastimil Sedláček, zakladatel výrobce součástek pro letectví a energetiku SEKO Aerospace.

Souboj o světového podnikatele

Dlouhý zamíří jako národní vítěz začátkem června do Monaka, kde bude „hrát“ o světový podnikatelský titul. Ve finále se utká zhruba s padesátkou vítězů národních kol soutěže. Finalisty hodnotí porota, v níž jsou zastoupeni vítězové dřívějších ročníků i zkušení byznysmeni. Posuzují například jejich podnikatelské příběhy, finanční výsledky či společenský rozměr jejich podnikání.

Vítězové EY Podnikatel roku EY Podnikatel roku 2019: Oliver Dlouhý, Kiwi.com Další finalisté soutěže: Vít Kutnar, DEK

Alessandro Pasquale, Mattoni 1873

Libor Musil, LIKO-S

Vlastimil Sedláček, SEKO Aerospace EY Technologický podnikatel roku 2019: Michal Tresner, ThreatMark EY Začínající podnikatel roku 2019: Václav Staněk, Vasky trade EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2019: Antonín Nekvinda a Josef Suchár, Sdružení Neratov Cenu čtenářů MF DNES a iDNES.cz o Nejlepší podnikatelský příběh roku 2019: Václav Staněk, Vasky trade Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění: Ondřej Kobza, Zahrada na střeše

„Věřím, že Oliver bude inspirací pro všechny, kdo váhají, zda se do podnikání pustit. Jsem přesvědčena, že jeho příběh zaujme i porotu celosvětového finále v Monte Carlu. Na vítěze z regionu střední a východní Evropy stále čekáme. Držím Oliverovi palce, aby tím prvním byl právě on,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka poradenské společnosti EY, která soutěž pořádá.

Loni v Monte Carlu zvítězil Američan Brad Keywell, který vybudoval technologickou společnost Uptake Technologies založenou na datové prediktivní analýze. Software umožňuje klientům předvídat chvíli, kdy se nějaká součástka pokazí nebo bude fungovat špatně. Firmám díky tomu ušetří miliony dolarů.

Kiwi.com sice funguje v jiné oblasti a zaměřuje se spíše na koncové zákazníky, jeho přístup se však Keywellovi v mnohém podobá. Srovnávač letenek také umí zákazníkům vyhledat nejlepší a nejvýhodnější spojení a tím jim ušetřit spoustu peněz.

Česko před rokem na soutěži zastupovali manželé Radka Prokopová a František Fabičovic, majitelé břeclavského výrobce sanitární techniky Alca plast.

U čtenářů zabodoval mladý švec

Svou cenu udělili i čtenáři iDNES.cz a MF DNES. Získal ji dvaadvacetiletý Václav Staněk, zakladatel společnosti Vasky trade. Staněk si ze Žofína odnáší dokonce dvojí ocenění. Jako EY Začínajícího podnikatele ho ocenila také odborná porota. Staňkova firma šije originální boty.

O vlastní firmě snil Václav Staněk už od dětství. Jako zlínský rodák, velký obdivovatel Tomáše Bati, a navíc syn výrobce obuvi si dlouhou dobu pohrával s myšlenkou na vlastní značku bot. „Vždycky jsem chtěl tvořit něco svého. Od třinácti jsem měl jasno v tom, že chci podnikat,“ popisuje.

Začínal s třiceti tisíci korunami našetřenými z vlastních menších projektů a vrcholového sportu. Odmalička hrál fotbal, pak přešel na atletiku a dotáhl to na čtyřnásobného mistra České republiky v běhu na 800 metrů.

Václav Staněk (vlevo) přebírá cenu čtenářů MF DNES a iDNES.cz za nejlepší podnikatelský příběh roku 2019. Předává mu ji člen představenstva společnosti MAFRA Michal Berka. (3.3.2020)

Kvůli cukrovce ale musel přestat. Přemíru energie, která se ani s nemocí nesnížila, nasměroval do podnikání. Přestože se obuvnictví chtěl vyhnout, nakonec se ukázalo jako nejvhodnější. Začal vyrábět ručně šitou obuv, jejíž střihy vycházejí z pracovní obuvi, bowlingových bot nebo například pionýrek.

Tatínek obuvník ho od nápadu nejdříve zrazoval, ale protože se mu synovy návrhy líbily, poskytl mu do začátku zázemí své dílny. Za čtyři roky existence firmy prodal přes 13 tisíc párů bot a ve svých dvaadvaceti letech má pod sebou tým třiceti lidí. Vasky meziročně rostou o téměř 200 procent a mají své značkové prodejny v domovském Zlíně, v Praze, Brně a Ostravě.

Pod rukama šiček a ševců vznikají boty vyrobené z materiálů od regionálních dodavatelů a šijí se na strojích, které ještě pamatují slavnou baťovskou éru. I díky tomu platí, že co bota, to originál. Mají mladistvý design a vyhovují hlavně náročnějším zákazníkům mezi 26 a 50 lety.

„Začal jsem Vasky navrhovat s myšlenkou, že to budou boty zejména pro teenagery. Trh nám ale ukázal, že základna je mnohem širší. Jsme tu pro ty, kteří se zajímají o použité materiály, místo výroby a kvalitu,“ říká Staněk.

Naprostá většina stávajících zákazníků pochází z České republiky, v nejbližší budoucnosti firma chystá expanzi do okolních zemí.