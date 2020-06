Z lidí s umělou končetinou dělá kyborgy. Rus vyrábí chytré protézy

„Rozjížděli jsme to vlastně jako charitativní projekt. Chtěli jsme ukázat, co všechno dokáže 3D tisk, jak lze využít robotiku,“ říká ve videorozhovoru z Moskvy nejlepší ruský podnikatel a finalista soutěže EY Světový podnikatel roku. „Postupně jsme však zjistili, že firmy, které protézy vyrábějí, se zaměřují na dospělé a na děti zapomínají. Byl to pro ně příliš malý trh,“ říká podnikatel.