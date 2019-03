Podnikateli roku se stali manželé z Břeclavi. Vyrábějí sanitární techniku

Vítězové převzali ocenění z rukou vedoucí partnerky EY Magdaleny Souček a loňského vítěze Lubomíra Stokláska.

„Moc jsme si nevěřili, protože je tu spousta dobrých podnikatelů. Je to soutěž, kde je předem těžké odhadnout, kdo zvítězí,“ řekl na pódiu Fabičovic. S manželkou sice pracují v jedné firmě, ale sedí v jiných budovách, takže se v práci prý moc nevídají. „Ty budovy jsou dost daleko od sebe,“ dodala s úsměvem Prokopová.

Je to vůbec poprvé, co ocenění pro nejlepšího podnikatele získala manželská dvojice. Finále soutěže, které proběhlo v Praze na Žofíně, navíc ukázalo, že česká ekonomika nestojí jen na montovnách či dodavatelích součástek pro zahraniční fabriky.

Všichni celorepublikoví finalisté, včetně vítězů, jsou rodinné firmy podnikající v oblasti výroby, jejichž produkty znají zákazníci po celém světě.

Tři z pěti finalistů jsou navíc cizinci, kteří ovšem již řadu let podnikají úspěšně v Česku. Jako třeba výrobce dortů Marlenka Gevorg Avetisjan, který zároveň získal cenu poroty za podnikatelskou inspiraci desetiletí. Pětici doplnili majitel zdravotnického holdingu Akeso Sotirios Zavalianis, dále výrobci sýrů, tři bratři Brazzale z firmy Brazzale Moravia, a také Pavel Mohelník, majitel výrobce důlních zařízení a strojů.

Všechno do koupelny

Prokopová a Fabičovic založili Alca plast v roce 1998. Začínali jen s několika vlastními výrobky, dnes jejich portfolio čítá téměř šest stovek sanitárních produktů, mimo jiné různé typy sifonů, ventilů, vpustí, žlabů a dalších druhů odvodnění, armatury, splachovače nebo WC sedátka.

Roční obrat je kolem 1,6 miliardy korun, čistý zisk dosáhl předloni 340 milionů. Firma zaměstnává asi 500 lidí.

V sanitární technice nyní patří k lídrům na tuzemském trhu. „Ve všech domácnostech sifon pod umyvadlem od nás nebude, na druhou stranu jsme za dvacet let existence firmy dodali na český trh osm milionů sifonů z celkového počtu asi 60 milionů,“ říká Fabičovic.

Vítězové EY Podnikatel roku EY Podnikatel roku 2018: Radka Prokopová a František Fabičovic, Alca plast Další finalisté soutěže: Sotirios Zavalianis, Akeso holding

Roberto Brazzale, Piercristiano Brazzale a Gian Battista Brazzale, Brazzale Moravia

Pavel Mohelník, Ferrit

Gevorg Avetisjan, Marlenka international Cena poroty za podnikatelskou inspiraci desetiletí: Gevorg Avetisjan, Marlenka international EY Začínající podnikatel roku 2018: Petr Procházka, Skinners Technologies EY Technologický podnikatel roku 2018: Karel Mareček, BD Sensors EY Společensky prospěšný podnikatel: Jakub Knězů, Etincelle Cena čtenářů MF DNES a iDNES.cz o Nejlepší podnikatelský příběh roku 2018: Jan Kokáš a Ondřej Koneš, Workout club parks Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění pro rok 2018: Čestmír Vančura, Kovárna Viva

„U žlabů jsme na 40 procentech českého trhu, u armatur a dalších našich výrobků je stoupající tendence. V současnosti se pohybujeme v rozmezí 25 až 30 procent. Rádi bychom v následujícím období tato čísla navýšili o dalších 15 procent vůči roku 2018,“ dodává spolumajitel Alca plastu.

Fabičovic měl odmalička blízko k přírodě a lesu, chtěl být lesníkem, nikdy se jím ale nestal, a tak si svou lásku k přírodě vynahradil tím, že nedaleko Lednice vybudoval oboru Obelisk, kde se snaží přírodě vrátit původní ráz.

„Když se řekne obora, každý vidí, že to je pro zvěř, která nijak nepomáhá přírodě. Ale tak to není. Zvěř některé rostliny spásá, jiné udusává a dává tím prostor dalším, které by jinak nevyrostly. Když jsme Obelisk dělali, bylo tam 190 druhů rostlin, dnes jich tam roste 500,“ říká. Před lety také ve Valticích založili stejnojmenné vinařství.

Jako vítězové národního kola zamíří manželé v červnu do Monte Carla, kde budou usilovat o světový podnikatelský titul. Utkají se s vítězi národních kol ze zhruba padesátky zemí. „Jejich příběh považuji za nesmírně inspirativní a jsem přesvědčena, že zaujme také porotu v Monaku,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka poradenské společnosti EY, která soutěž pořádá.

Od roku 2001, kdy se světový vítěz v knížectví na Azurovém pobřeží vyhlašuje, nicméně ještě nikdo ze střední a východní Evropy nevyhrál. Loňským světovým vítězem se stal brazilský developer Rubens Menin Teixeira de Souza, který se zaměřuje se především na bydlení pro lidi s nižšími příjmy.

Česko loni reprezentoval majitel pelhřimovské strojírenské firmy Agrostroj Lubomír Stoklásek.

Čtenáři ocenili stavitele hřišť

Svou cenu udělili i čtenáři iDNES.cz a MF DNES. Získali ji Jan Kokáš a Ondřej Koneš, kteří založili firmu Workout club parks. Z celkových 4 205 hlasů jich získali 921. Jejich firma staví workoutová hřiště pro veřejnost.

„Vybrali jsme osm příběhů, které nás zaujaly. Často jsou to začínající podnikatelé. A z nich vybrali čtenáři letos rekordním počtem hlasů jeden příběh,“ říká člen představenstva mediální společnosti MAFRA Michal Hanák.

Zakladatelé firmu Workout club parks vzali svůj děkovný proslov s vtipem. „Žijeme na Ostravsku, tam jsou sociální problémy. A potom nás strašně štve, že se v poslední době mluví spíše o Mostu. Není to poprvé, co nám něco ukradli. Třeba v minulosti ukradli název klubu,“ řekli oba majitelé na pódiu.

„Cvičením venku bojujeme proti sedavému zaměstnání. Na Ostravsku je to velké téma, protože nám zavírají doly. Ale havíři patří do dolu, ne za kompúter,“ dodali.

Cenu čtenářů MF DNES a iDNES.cz o Nejlepší podnikatelský příběh roku 2018 získali výrobci hřišť Jan Kokáš a Ondřej Koneš (s brýlemi) z firmy Workout club parks. Ocenění jim předal člen představenstva mediální společnosti MAFRA Michal Hanák (vlevo). (5. března 2019)

V roce 2015 založili WOclub a podle jejich návrhu byla postavena první dvě veřejná hřiště v domovské Ostravě. Vyrobil je pro ně tehdy externí dodavatel. Dnes mají za sebou Jan s Ondřejem přes 150 vlastních úspěšných realizací po celé České republice a patří mezi největší výrobce workoutových hřišť nejen v Česku, ale i v celé Evropě.



„Začínali jsme v garáži. Tedy přesněji řečeno ve dvou garážích, ty byly našich rodičů,“ vzpomíná na začátky podnikání osmadvacetiletý Jan Kokáš.

„Já jsem měl tu první myšlenku, že bych chtěl hřiště stavět, navrhuji je, Honza je zase tím, kdo všechno organizuje, dokáže lidi zapálit,“ vysvětluje Ondřej Koneš, jak si ve firmě zabývající se výrobou workoutových hřišť rozdělili role.

Začátky byly krušné. Skloubit studium, práci a budování vlastní firmy nebylo jednoduché. Workout navíc nebyl známý, o posilování vlastní vahou nikdo moc nevěděl.

Získat zakázky nebylo nijak jednoduché. „Oslovili jsme snad sto obcí, odpovědělo nám jich možná pět. Postupně se to začalo nabalovat a najednou toho bylo moc,“ říká Jan Kokáš. Nyní firma zaměstnává 17 lidí, tržby stouply loni o 80 procent na 18 milionů korun.