Česko se chystá na Expo 2025 v Japonsku, pochlubí se robotikou i udržitelností

Všeobecné světové výstavy EXPO nabízejí vždy jednou za pět let unikátní příležitost představit celému světu to nejlepší z průmyslu a kultury různých koutů světa. Bude tomu tak i za tři roky, kdy se v japonské Ósace uskuteční EXPO 2025. Česko na něm plánuje inovativní formou prezentovat to nejlepší z českého talentu a kreativity, robotiky, ale i gamingu či udržitelnosti.