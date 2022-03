Český pavilon na EXPO v Dubaji je pro chytré lidi, vsadil na technologie

Všeobecná světová výstava EXPO 2020 po ročním odkladu probíhá v Dubaji ve Spojených arabských emirátech (prvně v arabském prostředí) za účasti takřka 200 států a potrvá do 31. března.

Noční pohled na český pavilon

Na našem národním pavilonu, který vyrostl v zóně Sustainability nepřehlédnete nápis Czech Spring. To proto, že Česká republika má být v rámci Evropy vnímaná jako pomyslný pramen (Spring).

Je prezentovaná jako země přírody, vědy a inovací. Hlavním tématem zároveň lákadlem se stal systém Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.). Za využití solární energie totiž vyrábí ze vzduchu vodu zavlažující zahradu v okolí pavilonu.

Ten je postavený podle vítězného návrhu Jana Tůmy a Jindřicha Ráftla z ateliéru Formosa AA. Budova sama o sobě působí jako výstavní exponát. Je vybavená nejenom vyspělými technologiemi, ale i moderním českým designem, osvětlením nebo keramickými obkládačkami.

Atmosféru interiéru podpořila řada světelných či uměleckých instalací a objektů. Nad pavilonem v místě, kde ještě nedávno byla vyprahlá poušť, visí Mrak. Ale nezaprší z něj. Jde o umělecké dílo vytvořené z nerezových trubek přecházející dovnitř, kde se potkává s technologickými nezakrytými rozvody. Přiznání je tím povýšené na jejich vystavení.

Největší exponát národní expozice – téměř pětimetrová socha Victoria Robotorum, kterou Jaroslav Róna vytvořil z jediného kusu žuly. Dílo vzniklo ke stému výročí premiéry hry R.U.R. v Národním divadle,

Cesta pavilonem má svůj příběh: tvůrci se snažili podle druhu jednotlivých exponátů ovlivnit podobu a umístění těch ostatních tak, aby na sebe navazovaly. Většina exponátů včetně designových a uměleckých reprezentuje inovace,⁠ nové úsporné způsoby výroby, skladování, transportu i využívání.

Pod ukrajinskou vlajkou

V jednom z rozhovorů jste prozradil, že během světové výstavy se stáváte ještě větším vlastencem. Co bylo tentokrát největší emocí, na co jste pyšný?

Otázku bych rozdělil do dvou. Jednak na obsah expozice a na vystavované exponáty, jako je teď kupříkladu instalace inovací Akademie věd ČR, Energy the Smart Way (Energie chytře). Její součástí je model lodi, která umí polykat plastový odpad v mořích a ekologicky z něj vyrábět topný olej a pitnou vodu.

Mimochodem plastový ostrov v Pacifiku zabírá plochu už třikrát větší než je Německo, takže jde o řešení naléhavého a celosvětového problému. A to je ta druhá rovina. Říkám jí „ideály české humanity“. Naplňuje mě, že naše technologie se zaměřují na čistší a zdravější svět.

Ale vlastenectví se odvíjí i od dalších aspektů. Minulý týden jsme jako první na EXPO vztyčili nad pavilonem vedle naší i ukrajinskou vlajku. S přítomným prvním náměstkem ministra zahraničí jsme se pod ní vyfotili, aniž by kdokoli zaváhal, jak se v takové situaci zachovat. Náš národní příspěvek tím získal i civilizační akcent.

Na čem jste postavil koncepci národního pavilonu?

Na prezentaci vědy a původních inovací, vysokých škol a soukromých firem, které jsou často nejlepší na světě. Ať už jde o výrobce 3D tiskáren Prusa Research, keramické obkládačky RAKO splňující nejvyšší technické i designové parametry či téměř neviditelné nanostruktury společnosti IQ Structures, které umí dorážet jednotlivé paprsky světla a šetřit tak energii nebo vyrábět nepadělatelné hologramy. Naštěstí máme světově vynikajících firem dost.

Setkáváte se někdy i s kritikou „náplně“ pavilonu?

Máme i kritické ohlasy, ale není jich mnoho. Snažil jsem se naši zemi, jakkoli požehnanou ve smyslu přírodních krás či nádherných měst, představit jinak než jako historické echo. Chtěl jsem ukázat, že české mozky myslí na současný svět, že české ruce pro něj dokážou něco udělat! Některým návštěvníkům (vždy českým) chybí fotografie gotických hradů a vzpomínky na někdejší úspěchy.

Ne každý musí být z hi-tech expozice nadšený, což chápu a snažím se náš koncept vysvětlovat. Ale pokud se místo argumentů setkám s větší mírou agresivity, zejména vůči mému týmu, nezbývá mi než odpovědět, že česká expozice není pro hlupáky.

Technologickým a výstavním jádrem pavilonu je systém S.A.W.E.R . Zařízení, které autonomně vyrábí vodu ze vzduchu pouze pomocí sluneční energie. Zavlažuje zahradu vysazenou v dubajském písku a ukazuje, jak vytvořit oázu v poušti.

Na minulém EXPO v Miláně jsme si vedli dobře, získali několik cen. Máte signály, že i letos se jich dočkáme?Cenu BIE za architekturu jsme v Miláně dostali po šedesáti letech, to se nedá opakovat pořád. A další ceny vypisovala převážně média, zde jsou pořádky jiné. Média nepředbíhají, respektují autority vlád a čekají na jejich pozice.

Do nezávislých hlasování se moc nepouštějí. Jedinou výjimkou je soutěž titulu EXHIBITOR, která má skončit k 21.3. Nicméně pár dílčích uznání máme už teď.

Předpokládám, že náš pavilon patří k vyhledávaným. Které pochvaly a od koho si vážíte?

V minulých dnech nás nečekaně navštívil ministr pro vzdělávání z Abu Dabí. Přišel si prohlédnout nejen systém S.A.W.E.R. (technologii vyrábějící vodu ze vzduchu), který je pro návštěvníky magnetem, ale celý pavilon. Na odchodu neskrýval údiv, kolik toho naše země světu dala a dává. A jsme i mediálně zajímaví, kupříkladu stanice BBC natočila o S.A.W.E.R. dvacetiminutový pořad. Nic podobného jsem u jiných expozic nezaznamenal.

Udržitelnost, Mobilita, Příležitosti, to jsou tři vyhlášená témata. Proč jste zvolili první ze jmenovaných. Nebo to bylo početně omezené, aby nepřevažovali zájemci dejme tomu v Mobilitě?

Já jsem ve své koncepci navrhl zmíněnou technologii, která dokáže samostatně stvořit oázu v poušti, a od počátku jsem usiloval o pozemek v zóně Sustainability.

V praxi je to tak, že organizátoři připraví výstaviště na určitém půdorysu s pozemky (v tomto případě s šedesáti), na nichž se dá pavilon postavit. Ale abyste nějaký dostali, musíte koncepci překlopit v tematické prohlášení, a jen když naplníte jejich představy, pozemek vám dají. A teprve pak můžete začít soutěžit pavilon, shánět firmy, ladit expozici i rozpočet …

Centrálním exponátem pavilonu je Venus - největší leštěná skleněné socha na světě od Vlastimila Beránka.

Není pak pět let na přípravu málo?

To je spíš luxus, tolik let příště nebude. Další EXPO se chystá v japonské Osace na rok 2025. Zbývají tedy jen tři roky, navíc pozemků tam bude méně, asi čtyři desítky.

Počítáte s přípravou?

Zatím ne. V České republice s koncem každé světové výstavy kancelář pro EXPO zaniká a komisař se ocitá na trhu práce. Teprve když vláda odsouhlasí další účast, ministerstvo zahraničí rozhodne, jakým způsobem pozici obsadí, buď přímo, nebo cestou výběrového řízení.

Do jaké míry na ni stát přispívá?

Tentokrát jsme dostali částku 160 milionů, která byla kvůli odložení výstavy navýšena o 25 milionů. K tomu jsme na EXPO v Miláně dokázali něco vydělat a na kontě mé kanceláře zůstalo i s finančními prostředky po Šanghaji, tedy výstavě v roce 2010, asi 70 milionů. Soukromý sektor přispěl na Dubaj částkou 120 milionů.

Téma vody stejně jako v Miláně zafungovalo. Tentokrát jste ji přivedli až do pouště. Technologie S.A.W.E.R. vznikla na váš popud. Jak nápad vznikl?

Chtěl jsem stvořit oázu v poušti jako wow efekt s tím, že voda je i strategickou surovinou budoucnosti. Přesvědčil jsem autory pěti patentů, z nichž se S.A.W.E.R. skládá, aby se dali dohromady. A díky Univerzitnímu centru energeticky efektních budov ČVUT se z technologie (na níž se tu stojí fronta) stal zajímavý prodejní artikl. V Miláně se voda stala magnetem pavilonu díky vítěznému návrhu s brouzdalištěm. V Dubaji jsem si uvědomil, že to nepůjde kvůli obrovskému odpařování vody. V zóně Udržitelnosti bychom se museli stydět. Voda musela dovnitř pavilonu.

z pramene vyrůstá Srdce pavilonu - ocelové kapiláry nechávají stékat po sobě a skleněných embryích, jak prorůstají zdmi, a vytvářejí Oblak , který chrání návštěvníky i zahradu. Dílo Jana Dostála je největší ručně tvarovanou nerezovou plastikou na světě.

Autoři našich expozic vždy vsadili na národní kuchyni a pivo. Přizpůsobili jste pouštnímu podnebí nabízený jídelníček?

Dubaj je moderní a ví, že pokud chce stavět na turistickém ruchu, musí přijmout, že pivo k naší kultuře patří. Musíte získat licenci na jeho prodej, ale nic se na něm nemění: voda je z Plzně, chmel ze Žatce a neměnila se ani hladina alkoholu. To spíš složení jídel. Svíčkovou tady nemůžete prošpikovat vepřovým špekem. Ale čeští kuchaři si poradili a naučili to i místní pomocníky.

Šanghaj, Miláno, Dubaj… Potřetí se podílíte na organizaci české účasti, podruhé ve funkci generálního komisaře. Jaké konkrétní profese či dovednosti v sobě tato funkce zahrnuje?

Současná definice se odvíjí od změny, kterou prosadil v roce 2012 tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Odklonil se od přímého jmenování komisaře a rozpočtu čerpajícího jen veřejné peníze. V rámci veřejné soutěže požadoval od autora vítězné koncepce ideový scénář i jeho realizaci.

Takže pracuji jako produkční, který si musí ověřit, co kde stojí, vysoutěžit dodavatele a ohlídat je, řešit změny, aniž by byly dotčeny termíny či rozpočet … víceméně je to práce krizového manažera.

Fluidum od autorů Petra Vacka a Adama Ciglera – kinetický systém pětaosmdesáti roboticky ovládaných zrcadel přetváří odraz diváka a jeho okolí jako vertikální vodní hladinu.

V týmu je vás šest, není to podstav na takovou akci?

Je to strašně málo, ale všechno stojí na radikálním snížení nároku na veřejný rozpočet. Myslím, že stát nemusí platit všechno. Máme spoustu skvělých firem, které mají nápady i odvahu, dokážou se prezentovat na světové úrovni, účast si i sami zaplatí. Řekne-li vám mladý manažer, že na sebe bere odpovědnost za dobré jméno své země a investuje desítky milionů, nemáte daleko k slzám.

Máme na EXPO větší konkurenci? Zaujal vás některý pavilon?

Určitě, ale odděluji architekturu od expozice. Někteří mají jako my obojí, například Němci: perfektní architekturu, řadu inovací, interaktivní expozici. Co se týká architektury, jsou naprostou peckou pavilony Emirátů, Saudské Arábie, Velké Británie. Já bych citoval jednoho člena poradního sboru: líbí se mi pavilony střízlivé elegance, tedy i ten náš.

Není vykřičníkem, ale architekti Jan Tůma a Jindřich Ráftl navrhli funkční budovou, kterou ozvláštňuje největší ručně tvarovaná ocelová socha na světě. Venku bují zahrada zalévaná vodou získávanou ze vzduchu, na střeše máme bar. Expozice je otevřená, přátelská, nenutíme návštěvníky sledovat pět minut video smyčku a pak je hned neženeme dál.

Podléhá současné výstavnictví trendům? Mám pocit, že pokud expozice neobsahuje něco interaktivního, jako by nebyla…

To, co dnes interaktivní technologie umožňují, je skvělé a dostane vás za rámec reality. EXPO je ale výstava, nikoli kino. Je přece velkým rozdílem mít fotku Eiffelovky, nebo pod ní stát a vidět s jakou jemností jsou vyklepané obrovské nýty. To vás vezme. Výstava je v reálném objektu a měla by obsahovat reálné věci, nejen 3D brýle.

Skleněné sousoší Lovers propojuje spirály v barvách vody a písku a prolínání milence v modré a milenky v ambrové - autor Vlastimil Beránek.

Nyní převzalo výstavní štafetu v rotační expozici Národní technické muzeum. Ukazuje skutečný polarograf Jaroslava Heyrovského a čočkostroj Otty Wichterleho a exponáty doplňuje interaktivní hra Technologický strom. Tak se mi to líbí.

Zmiňujete Eiffelovku, ta přežila pařížskou výstavu z roku 1889, Brusel láká turisty na Atomium, výstavní exponát z roku 1958. Zůstane něco symbolického v Dubaji?Možná český pavilon. Organizátoři nás požádali, ať ho tu necháme dalších pět let. S tím ale souvisí řada právních otázek, které se musí doladit. I to, zda a za jakých okolností tu zůstanou i některé exponáty.

Vystavujete v extrémních podmínkách, písek, horko, sůl… Součástí pavilonu jsou odolné keramické dlaždice. Je toto rovněž způsob, jak do „příběhu“ zapojit tradiční 140 let starou značku, která ale pracuje s nejmodernějšími technologiemi?

Snažili jsme se, aby pavilon zůstal i v detailu pokud možno český, a nebyla to jen skořápka. Oslovili jsme firmy prostřednictvím jejich sdružení i Svazu průmyslu a dopravy. Ambicí byla budova plná udržitelných materiálů. RAKO nejen používá šetrné technologie, ale dovezlo lodí do Dubaje neuvěřitelných 1 000 m2 obkladového materiálu. Firmy to nemají lehké, platí za materiál i instalaci. Na druhou stranu jim nabízíme mediální a marketingové služby a několik firem už tu uzavřelo kontrakty.

V lednu dorazil do českého pavilonu půlmiliontý návštěvník. Jak jste na tom s čísly necelý měsíc před koncem?

Aktuálně je to 800 tisíc. Začátek října byl horký, EXPO nebylo zcela hotové a lidé se báli covidu, takže návštěvnost byla nižší. Teď máme pořád plno, i přes 15 000 lidí za den. Milion celkem by byl úspěchem, zdá se, že reálným.

Socha Fenix ​​Energy od Jakuba Nepraše zobrazuje v první „vrstvě“ tok času a energie, na kterém závisí dnešní svět, a ve druhé duševní svět člověka.

Národní den proběhne 21. března. Bude tím nejlepším nakonec? Na co byste zájemce o EXPO pozval?

V rámci Světové výstavy to musí být na úrovni, na pódium nemůže vběhnout Franta Tučňák (pobaveně). Na EXPO zazní vážná hudba, ale také český vtip.

A připravili jsme světovou premiéru projektu iMucha v hudební režii Michala Dvořáka. Díky 3D projekci ožijí Muchovy obrazy a doprovodí je hlas herce Pierce Brosnana.

Máte tedy na starost i „kulturu“?

Inicioval jsem pouze projekt k loňskému stému výročí uvedení slova robot do života a jeho vstupu do světového slovníku. Uvést celou Čapkovu R.U.R. není na EXPO možné, jak kvůli délce, ta jazykovým bariérám. Po dohodě s Radimem Vizvárym (mim a ředitel Laterny Magiky) jsme proto uvedli pantomimu s hudebním doprovodem Michala Pavlíčka. A nové jevištní technologie pomohly oživit i slávu Laterny Magiky spojené s EXPO 1958 v Bruselu.

Dlažby a obklady RAKO se objevily jak v exteriéru, tak v interiéru českého pavilonu.

Věděli Češi, že slovo robot je naše?

Věděli, ale i pár lidí z Asie, zejména Japonci. Před pavilonem pak stojí trvale žulový sedmnáct tun vážící monolit. Robot respektive socha od Jaroslava Róny. Třímá nad hlavou lebku člověka a vyzývá všechny, aby si uvědomili, že přestanou-li technologie sloužit člověku, a člověk začne sloužit umělé inteligenci, dopadne to takto. Čapkovské memento zní: používejme technologie, ale ponechme si kus přirozeného světa v nás i okolo nás!

Kdo je Jiří František Potužník Jiří František Potužník se narodil v roce 1970 v Praze. Vystudoval Střední zdravotnickou školu, kterou ukončil maturitou v oboru zubní laborant. Až po roce 1989 vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univezity Karlovy v Praze a současně začal pracovat jako redaktor, editor, moderátor a dramaturg v zahraniční redakci České televize, byl stálým zpravodajem při institucích Evropské unie, působil jako reportér pořadu Reportéři ČT, scénárista a režisér dokumentů. Pedagogicky působil jako externí přednášející na katedře kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od listopadu 2008 do května 2009 byl mluvčím předsednictví České republiky v Evropské unii, ale z této funkce na vlastní žádost odešel. V roce 2012 byl jmenován vládou České republiky generálním komisařem národní účasti na EXPO 2015 v Miláně, když předtím již zastával funkci ředitele marketingu a komunikace české účasti na EXPO 2010. Zdroj: Wikipedie

