Začíná Expo. Zvýší povědomí o Česku, naše expozice je unikát, říká ředitel

Ještě před pár dny nebyl český pavilon připravený, co se stalo?

Ano, v zatěžkávací zkoušce jsme zjistili, že nám vadná elektroinstalace poničila některé komponenty. Když jsme minulý týden veškeré práce finišovali, přehnala se nečekeně přes náš pavilon písečná bouře. Během chvilky se lidé narychlo schovali do pavilonu, ovšem naše největší ručně dělaná ocelová plastika Mrak byla povrchově poničena. Nyní už je ale vše v pořádku a pavilon je připravený na první oficiální návštěvníky.

Rok odložená výstava určitě přinesla mnohá úskalí, a to nejen finanční. Jaká další?

Posunutí termínu Expa o rok kvůli protipandemickým opatřením a pandemii koronaviru neznamenal jen časový odklad. Pro řadu zemí, včetně nás, to znamenalo zvýšení rozpočtu, předělávání desítek smluv a také změny některých faktických a smluvních podmínek.

A navíc někteří naši partneři kvůli ekonomickým dopadům a protipandemickým opatřením nakonec na účast rezignovali. Během ročního odkladu se nám pak podařilo oslovit nové partnery a vnitřní expozici více harmonizovat, sladit a doplnit exponáty, které jsou nejen unikátní, ale poskytují opravdový vhled do budoucnosti.

Co vás překvapilo, míněno v pozitivním smyslu slova, z pohledu organizačního?

Překvapila mě výdrž a odvaha organizátorů a že to nevzdali. Roční odklad znamenal velkou nervozitu a vyvstávaly otázky, zdali bude rok stačit a partneři či vystavovatelé to nevzdají a účast neodvolají. Navíc to organizátory stálo mnoho peněz navíc a řeší kvůli uzavřeným čínským přístavům výpadky dodávek. Všichni mají opravdu můj respekt.

Je tedy Expo 2020 pořádané v Dubaji diametrálně jiné? Možná právě proto, že se pořádá v arabské zemi?

Vesměs všechny evropské země mají několikatisíciletou tradici, na které staví. Ovšem Spojené arabské emiráty a města jako Dubaj jsou stará padesát let a architektura, styl a tempo stavby tomu odpovídá. Velké mrakodrapy zachovávají přivětivou podobu, je mezi nimi dostatek prostoru vzdálené od moře.

Tady nad vším opravdu přemýšlí a ví, že zdroje jsou vyčerpatelné. Proto je mottem výstavy „Connecting Minds, Creating the Future“ a Dubaj si je vědoma, že i jejich zdroje, ať je to ropa či zemní plyn, jednou dojdou a již nyní hledají nějaké jiné alternativy. Proto je pro ně Expo velmi významné, navážou vztahy se zeměmi, které jim mohou nabídnout řešení.

Jako náš unikátní systém S.A.W.E.R, který vyrábí vodu ze vzdušné vlhkosti, což by pro Spojené arabské emiráty, ale i přilehlé státy, mohlo být opravdu užitečné. Navíc to zvýší povědomí o naši zemi, což považuji také za důležité.

Kromě povědomí o naší zemi, v čem je tedy účast na Světové výstavě Expo důležitá? Mnozí ji považují za finančně náročnou akci, která je zbytečná.

Jestli má účast na Expu, v době propadů veřejných financí smysl, tak tuto otázku si kladu také. Ale odpovídám si tím způsobem, že pokud je na této výstavě 180 zemí, které se zde prezentují, tak to smysl má. Za poměrně malé státní finanční prostředky otevíráme prostor soukromým investorům, kteří se podílejí na celkovém obsahu a navíc se na účasti finančně podílí.

České firmy chtějí být součástí prestižních výstav a investovat třeba i několik milionu, aby mohli své nápady předvést celému světu. A ti kteří by měli rozhodovat, jestli má naše účast smysl, jsou právě oni. To, že to má smysl, dokazuje například účast na posledním Expu v Miláně, kde se kladly podobné otázky.

Tam jsme nakonec získali ocenění za architekturu a zvýšili tak svou reputaci na mezinárodní úrovni. I když jsme malá země, tak dokážeme konkurovat ostatním, což považuji opravdu za smysluplné.

Mají místní lidé o České republice povědomí. Ví, kde leží, kdo jsme?

Ano, organizátoři o nás vědí velmi dobře. Při stavbě naše pavilonu jsme je stále zaměstnávali našimi specifickými požadavkami. Vždycky nám se vším vyšli vstříc.

Jinak povědomí o České republice v Dubaji obecně není vysoké, i když je zde česká klientela docela častá. Tak se kromě Expa prezentujeme i na tamních univerzitách v Dubaji, ale i Abú Zabí. Díky tomu jsme navázali spolupráci s místním institutem, kde byli velmi překvapeni z našeho systému S.A.W.E.R. Zaujali jsme je natolik, že budeme tento systém s jejich účastí dále zdokonalovat. A to je to, proč jsme tady. To mi dává smysl.