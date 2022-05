Japonsko se otevře turistům jen na zkoušku. Kdy to bude úplně, ještě neví

Přestože byl před covidem turismus jedním ze základních pilířů japonské ekonomiky, turisté se tam od zavedení přísných koronavirových opatření v roce 2020 ještě nevrátili. Opatření se v zemi zvolňují jen pomalu, výjimku v současnosti mají pouze obchodníci nebo studenti.

Individuální turistika má stále stop i přes to, že v zemi zní čím dál silněji volání po jejím restartu. Ten by mohl pomoci kurzu jenu, který se nyní v poměru ke světovým měnám nachází nejníže za posledních dvacet let.

Japonská agentura pro turismus proto nyní oznámila, že již do konce tohoto měsíce dovolí menším skupinám turistů vstoupit do země v rámci testovacího turistického provozu, který má předpovědět návrat do předcovidových kolejí.

Do programu spadnou nejprve třikrát očkovaní turisté z USA, Austrálie, Thajska a Singapuru, jejich cesty však budou podléhat přísné kontrole orgánů i agentur. Stejně tak budou první návštěvníky po celou dobu doprovázet vedoucí zájezdů, oznámila vláda.

„Tento pokus nám umožní ověřit dodržování restrikcí pro prevenci infekcí a zároveň nám pomůže formulovat nové pokyny pro cestovní kanceláře i provozovatele ubytovacích zařízení,“ píše se ve vládním dokumentu.

Japonský ministerský předseda Fumio Kišida při nedávné návštěvě Londýna oznámil, že plně sjednotí hraniční procedury při vstupu do země „s demokratickými zeměmi“ v červnu, další podrobnosti však nesdělil, a to ani kdy se země hodlá turistům otevřít úplně. V roce 2019 jich zemi navštívilo 31,9 milionu, v zemi utratili 4,8 trilionu jenů, tedy asi 870 miliard korun.