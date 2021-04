Podpořte kultivaci exekucí, vyzval Babiš poslance ANO

„Rád bych vás proto osobně vyzval k podpoře těchto návrhů, které povedou ke kultivaci a zlidštění celého prostředí exekucí a insolvencí. Osobně Vás žádám, abychom jako klub podpořili všechny rozumné návrhy, které uvádím níže v těle dopisu, a které jste z pro mě nepochopitelných důvodů nepodpořili na posledním jednání Ústavně právního výboru,“ píše premiér v dopise.

Mezi návrhy, za jejichž podporu se Andrej Babiš přimlouvá, je například:

- zastavení marných menších exekucí

- institut tzv. milostivého léta, tedy možnost zastavit exekuce u veřejnoprávních věřitelů jen uhrazením jistiny

- humanizace mobiliárních exekucí pro zvlášť zranitelné osoby (zabavování movitých věcí by se nemělo týkat důchodců či lidí v trvalé invaliditě, jeden z návrhů předpokládá, že by k nim nedocházelo v případě, pokud by se dlužník zavázal měsíčně platit alespoň 1 500 korun)

- nahrávání hovorů mezi exekutory a dlužníky

- možnost dlužníka požádat exekutora o zaslání spisu v elektronické podobě

- zkrácení účinnosti zákona už od ledna 2022

- povinnost uvádět celkové vymáhané částky ke dni zápisu do centrální evidence exekucí

- zahrnutí příplatků odbojářům k důchodu a odměn zdravotníků do částečně nepostižitelných příjmů

Premiérův dopis nezmiňuje princip tzv. teritoriality, při kterém by si exekutora nevybíral věřitel, ale přiřkl by ho k případu soud. Mezi jeho zastánci a odpůrci panují dlouhodobé spory a nepodpořil ho ani Babišem zmiňovaný Ústavně právní výbor.

K závěrečnému hlasování exekuční novely se měli poslanci dostat už ve středu, kvůli delší debatě o zákonu upravujícím bezpečí cyklistů a také obšírnějším projevům k samotným exekucím ovšem museli projednávání přerušit. Vrátí se k němu v pátek v deset dopoledne. Do rozpravy je zatím přihlášeno ještě pět poslanců.

Změny v exekucích leží ve Sněmovně už téměř dva roky, vláda předložila poslancům návrh zákona v červenci 2019. Během dlouhé legislativní pouti se k němu sešlo pět desítek pozměňovacích návrhů.

Je to v poslední době už druhý případ, kdy se postoj poslanců ANO rozchází s názorem předsedy hnutí a premiéra. Naposledy v lednu nesouhlasil s kvótami na potraviny, které poslanci ANO pomohli při prvním projednávání ve Sněmovně prosadit. Proti kvótám se pak s většinou ostatních zákonodárců vyslovili až po vrácení předlohy ze Senátu.

Tuto situaci ostatně premiér poslancům připomíná. „Zároveň bych nerad, aby nastala podobná situace jako v případě kvót na potraviny, kde jsem od počátku před schválením návrhu varoval, že se tato aktivita obrátí proti hnutí ANO potažmo proti mé osobě. Podle mě proto není možné, aby tento pátek někdo z Vás nepodpořil návrhy, jejichž cílem je kultivace prostředí exekucí a insolvencí,“ píše Babiš.