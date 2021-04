Poslanci schvalují, že bude možné zastavit dlouhodobě bezvýsledné exekuce

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Ten zákon, ať s ním uděláme cokoli, nikdy spravedlivý nebude,“ řekl ve Sněmovně exministr spravedlnosti Pavel Blažek. „Já stojím na straně věřitelů, dluhy se mají platit,“ řekl jeho kolega z ODS Marek Benda.



„Ani jedno z pravidel, které projednáváme, neříká, že dluhy se nemají platit,“ reagovala na něj poslankyně ČSSD Kateřina Valachová.



„My bychom se měli snažit, aby to bylo vyvážené, protože jinak to dopadá na všechny daňové poplatníky,“ uvedl poslanec Jan Čižinský zvolený za KDU-ČSL. Upozornil na případy předlužených lidí, který přestanou přestanou kvůli enormním dluhů pracovat, odvádět daně a dopadne to na celou společnost.



Premiér Andrej Babiš vyzval dopisem poslance ANO k podpoře návrhů, jež mají směřovat ke kultivaci exekucí, a pozastavil se nad tím, že se o ně nezasadili už dříve.



„Osobně Vás žádám, abychom jako klub podpořili všechny rozumné návrhy, které uvádím níže v těle dopisu, a které jste z pro mě nepochopitelných důvodů nepodpořili na posledním jednání Ústavně právního výboru,“ píše premiér v dopise.



Souboj svádějí poslanci o místní příslušnost exekutorů. Ústavně právní výbor její zavedení nedoporučil.