V exekuci už od deseti let. Novela by mohla pomoci tisícům zadlužených dětí

Patnáctiletá Veronika žije u svých prarodičů. Její matka je drogově závislá, soud ji proto ženě odebral a svěřil do péče právě starším příbuzným. Ještě předtím, než k tomu došlo, musela být ovšem dívka hospitalizovaná v motolské nemocnici. Tam za ni matka nezaplatila regulační poplatek.



Když dorazili prarodiče s Veronikou k soudu, kde se rozhodovalo o výživném pro vnučku, čekalo je nepříjemné překvapení. Zjistili, že se po dívce exekučně vymáhá asi šestnáct tisíc korun. Právě kvůli nezaplacenému regulačnímu poplatku.

A takových dětí je po republice více. Dluhová poradna neziskové organizace Člověk v tísni řešila desítky podobných případů. Nejčastěji se dítě zadluží kvůli neuhrazeným poplatkům za komunální odpad, pokutám za jízdu na černo nebo třeba za pozdní vrácení knížky do knihovny.

„Závazky dětí za regulační poplatek v nemocnici jsou samozřejmě také jedním z významných případů. Pak je ještě možné mít závazek za zdravotní péči v nemocnici, to je méně časté a pravděpodobně se to týká jen dětí cizinců, ale také jsme se s tím již setkali,“ popsala dluhová poradkyně Člověka v tísni Vlastimila Feistingerová, který se zaměřuje právě na problematiku dětských dluhů.

Místo dítěte by mohl dlužit rodič

Řada měst se již zavázala, že nebude dluhy za jízdu na černo či neuhrazený poplatek za odvoz odpadu na dětech vymáhat. Systémové řešení však zatím chybí.

To by se však mohlo již brzy změnit. V Poslanecké sněmovně je totiž novela, podle které by bylo možné dluhy vymáhat jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. A za dluhy, které tuto částku převyšují, má podle předlohy ručit zákonný zástupce dítěte.

„Je i veřejným zájmem, aby se nezletilí především vzdělávali a připravovali se na své budoucí povolání, než aby žili ve stresu, s jakými dluhy vzniklými v důsledku jednání třetích osob či jiných právních skutečností se budou muset po nabytí zletilosti vypořádat,“ stojí v důvodové zprávě novely, kterou společně předložili poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), Patrik Nacher (ANO), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Lukáš Kolářík (Piráti).



Zodpovědnost zákonného zástupce by přitom ani podle novely nebyla absolutní. Návrh stanovuje dvě výjimky. Dítě bude za svůj dluh samo odpovědné, jednak pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, jednak pokud to dovolí jeho majetkové poměry – například jestliže dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Novela chce také znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Zároveň jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším patnácti let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům.

Tisíce a desetitisíce zadlužených

Při prvním projednávání novely ve Sněmovně s ní souhlasily strany napříč politickým spektrem. Problém se totiž týká asi čtyř tisíců nezletilých dětí, další desetitisíce mladých dospělých si s sebou již dluh do zletilosti odnesli. U dluhů za MHD či komunální odpad to přitom nekončí. Výjimečně se objeví i případy, kdy na dítěti někdo vymáhá bezdůvodné obohacení nebo třeba úhradu služeb u nemovitosti, kde je jako vlastník evidované nezletilé dítě. O dluzích se přitom dítě či mladý dospělý dozví až v okamžiku, kdy nastoupí do své první práce nebo si založí první bankovní účet.

To je případ mladé vysokoškolačky z velmi chudých poměrů, která žije u své babičky. Dluh si s sebou táhne už od deseti let, kdy dostala pokutu za jízdu autobusem bez lístku. S exekucemi se snažila dva roky bojovat sama. Marně. Pod tlakem se nakonec psychicky zhroutila. Nejvíce jí přitom tížila myšlenka, že exekutoři zabaví věci patřící její babičce.

A i když se finanční situace vyřeší, dítě může do budoucna ovlivnit. Řada z nich v dospělosti pociťuje nedůvěru ve spravedlnost a rovné šance a životní nejistotu. „Jsou to nezřídka lidé z chudých rodin nebo z rodin, kde již zažili nějaký nedostatek, těžké životní situace. Takže další taková zkušenost již ve vlastním dospělém životě, je pro ně výrazná ‚facka‘,“ popsala Feistingerová.

Ti také často nechápou, jak je možné, že čelí exekuci. Ode všech zaznívá: jak je toto možné, žádnou obsílku jsem nepřevzal, u žádného soudu jsem nebyl a nikdo mi nic neřekl.