Pokus o „polidštění“ exekucí. Zabavit lidem majetek má být složitější

Poslanci opět budou řešit to, aby exekutoři nepřispívali k většímu počtu lidí v dluhové pasti. Jejich přístup má změnit novela zákona, která jde ve středu ve Sněmovně do třetího čtení. Měla by ochránit řadu lidí, kteří jsou dnes proti exekucím téměř bezbranní.