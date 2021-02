Na věřitele se zapomíná, říkají experti hodnotící dopady změn v exekucích

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Autoři studie z Centra ekonomických a tržních analýz upozorňují, že vládní i poslanecké návrhy přinášejí řadu rizik, kvůli nimž se věřitelé - mezi nimi dopravní podniky, obce, malé firmy, řemeslníci či rodiče vymáhající výživné - budou muset připravit na zvýšené riziko nedobytných pohledávek.

Debata o exekuích je podle nich asymetrická a věnuje se především dlužníkům, na věřitele přitom zapomíná.

„Jsme však již několik let svědky poměrně razantního zlepšování postavení dlužníků na úkor věřitelů. Dlužníci jsou pro politiky atraktivní voličská skupina, ovšem populismus v této oblasti je krátkozraký. Slovo věřitel je totiž synonymem pro slova zaměstnavatel, malý a střední podnik, živnostník nebo samoživitelka,“ říká Aleš Rod ředitel výzkumu CETA.

Představy ministerstva spravedlnosti počítají například s tím, že by si věřitel pro svou pohledávku vybral exekutora a ten by následně řešil budoucí exekuce daného dlužníka.

Poslanecká novela by zase zavedla tzv. čistou teritorialitu – tedy že by si exekutora nevybíral věřitel, ale první exekuci by podle pořadníku přiděloval exekutorům v kraji bydliště dlužníka nezávislý soud. Pokud by se exekuce nevyřešila, spadla by k němu opět další exekuce stejného dlužníka.