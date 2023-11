ERÚ oznámí rozhodnutí o regulované složce energií pro rok 2024

Měsíc po představení návrhu na zvýšení regulované složky cen energií oznámí Energetický regulační úřad definitivní podobu cen pro příští rok. Původní návrh úřadu počítal s meziročním růstem regulované části ceny elektřiny pro domácnosti o 71 procent a u plynu o 39 procent. To by znamenalo, že by si spotřebitelé v příštím roce za regulovanou složku elektřinu připlatili tisíce korun. Tiskovou konferenci úřadu odvysílá od 12.00 také iDNES.cz.