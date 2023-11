Hladík mluvil o modernizaci. Přirovnali ho k Jakešovi na Červeném Hrádku

„Bylo to velmi zábavné, velmi poučné. A pane ministře, opravdu, skutečně, to bych nevymyslel, co jste řekl. Mimochodem při tom vašem projevu vydal Energetický regulační úřad už svoje finální cenové rozhodnutí, kde můžeme oznámit - při spotřebě 3 megawatt vzroste cena elektrické energie pro lidi o 4 tisíce,“ uvedl Kubíček.

„Vím, že jste z té zvláštní strany KDU-ČSL, které nevadí vládnout v globálu vůbec nikým, no, tak ta vaše strana tady byla u toho solárního tunelu, který začínal před rokem 2010, který stojí tuto republiku 650 miliard korun,“ řekl poslanec ANO.

„My tady máme novou éru. Novou éru, kterou rozjela vláda Petra Fialy. My jsme si vetkli do vínku, že uděláme fotovoltaiku na sto tisících střechách. Jsme v polovině té vlády a máme už toto splněno. A těch střech bude mnohem víc, možná čtvrt milionu, protože to zajistí soběstačnost,“ řekl před tím ve svém vystoupení lidovecký ministr Hladík.

„Ministerstvo životního prostředí nazývám jako ministerstvo budoucnosti. Protože nám reálně, nám jako lidovcům i celé vládě na budoucnosti záleží. Dokážeme se totiž dívat dál, dál, než jenom za čtyřleté volební období. Musíme mít vizi. Musíme mít vizi, jak vést Česko dlouhodobě, nejen krátkodobě pro nějaké volební období,“ vyprávěl poslancům Hladík.

Dostala jsem se doby svazáckých přednesů, řekla Peštová

„To bylo něco strašnýho. Já jsem se normálně dostala do doby, vy jste osmdesátýčtvrtý ročník, vy jste ještě hodně mladý, já jsem se dostala do doby, jako když slyším ty svazácký přednesy, ne? Vy jste mi vlastně řekl, že žiju v zemi, kde zítra znamená již včera. Všechno je krásný, zalitý sluncem. Rodiny, hlavně ty rodiny podporujeme. Průmysl podporujeme tím, že budou fotovoltaiky a budou dělat tepelný čerpadla,“ reagovala na ministra životního prostředí poslankyně ANO Berenika Peštová.

Česko se podle Hladíka potřebuje zbavit závislosti na fosilních palivech, rozběhnout adaptace na klimatickou změnu. Klíčovou věcí je podle něho provést Česko procesem dekarbonizace a modernizace tak, aby změny nedopadly na rodiny a aby Česká republika zůstala zemí technologického pokroku. „Jsou technologie, ve kterých už nedoženeme Čínu. Ale máme tady české výrobce, české producenty tepelných čerpadel. Česká republika vyrábí 200 tisíc tepelných čerpadel, do tří let jich budeme vyrábět milion. To je podpora průmyslu, to je podpora exportu, to je podpora moderních technologií. Uhlí není budoucnost, uhlí je minulost,“ prohlásil Hladík.

„Když jsem slyšel ty bláboly pana ministra Hladíka, já se obávám, že on těm blábolům opravdu věří. Opravdu jsem dostal strach, kdo sedí v naší vládě a kdo řídí tuto zemi,“ řekl poslanec druhého opozičního hnutí SPD Jan Hrnčíř.

A exministr životního prostředí Richard Brabec z ANO glosoval Hladíkovo vystoupení, že každá liška chválí svůj ocas, ale současný ministr to podle něj torochu přehnal.

Bývalé ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že cena emisní povolenky tvoří až polovinu ceny tepla. Jiří Mašek (ANO) zase připomínal polské snahy o rozšíření těžby uhlí v příhraničním dole Turów. „Polsko pálí uhlí,“ podotkl. V reakcích na Hladíkův projev vystoupil také Václav Král z vládní ODS. „Výnos z emisních povolenek je naprosté šílenství a naprosté vítězství přerozdělování a zeleného socialismu,“ prohlásil. Uhlí je podle něho realita a současnost. Král také prohlásil, že souhlasí s vyjádřením lídra SPD Tomia Okamury o tom, že v energetice vyhrála ideologie.

Poslanec ANO Jiří Mašek požádal ministra životního prostředí racionální zelenou politiku. „My už nesmíme být úplní šílenci,“ řekl Mašek.

„Neděláme aktivistickou politiku. Děláme zelené věci rozumem,“ opáčil mu lidovecký ministr životního prostředí.