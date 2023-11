Většina domácností nebude platit víc, než byly zastropované ceny, říká Fiala

Expremiér a předseda ANO Andrej Babiš ve svém hodinovém projevu den před výročím událostí 17. listopadu 1989 pochyboval, že transformace po pádu komunistického režimu byla pro Česko úspěšná. „No, není to skvělé. Nám totiž tady téměř nic nepatří. A to, co si nechaly ty tradiční strany, tak vlastně velice úspěšně tunelovaly,“ prohlásil Babiš.

Vláda by podle exministra průmyslu a obchodu za ANO Karla Havlíčka měla na snížení cen energií využít výnosy z emisních povolenek, daně z nadměrných zisků a dividendy z ČEZ.

Při prvním, neúspěšném pokusu o mimořádnou schůzi k cenám energií kritizoval vládu za to, že chce v příštím roce na občany a firmy přenést platbu 64 miliard korun za obnovitelné zdroje energie a za její distribuci a přenos. Místo toho by podle něho na tuto platbu měla využít zdrojů za emisní povolenky a vyjednat si kvůli tomu výjimku s Evropskou komisí. „Není pravda, že by to nešlo,“ prohlásil Havlíček.

V pravé poledne se koná tisková konference Energetického regulačního úřadu k regulovaným cenám elektřiny a plynu pro rok 2024.

Lepší jsou cílená opatření a tím je příspěvek na bydlení, říká premiér Fiala

„Výraznější vliv na ty koncové ceny, na to, co platí zákazníci, má ta silová složka energie, tedy to, co se odehrává v tržním prostředí,“ řekl ve středu po schválení státního rozpočtu na příští rok na tiskové konferenci premiér a předseda ODS Petr Fiala.

„Nikdo nebo naprostá většina domácností nebude platit více, než byly zastropované ceny v letošním roce, přičemž pro velkou část našich domácností budou znamenat ceny v příštím roce spíše drobný pokles, pro některé mírný nárůst, ale všechno se to bude pohybovat ve velmi nízkých číslech,“ tvrdí Fiala.

Dodal, že lepší než dělat nějaká plošná opatření v energetické oblasti a podporovat i ty, kdo tu pomoc vůbec nepotřebují, je dělat cílená opatření.

„A tím cíleným opatřením je příspěvek na bydlení, který jsme upravili tak, aby ho snadno, s jednodušší administrativou, a snadno ve smyslu, že se týká většího množství lidí, mohli čerpat ti, kdo se dostanou do problémů, třeba v důsledku cen energií a nemají na to, aby spláceli náklady za svou domácnost,“ uvedl předseda vlády.

Poslanci zruší delší přesčasy lékařů

Z iniciativy vládní koalice poslanci na druh mimořádné schůzi odpoledne projednají návrh na zrušení nedávno přijaté úpravy přesčasů lékařů.

Protesty lékařů vyvolala část novely zákoníku práce účinná od října, která umožnila zdvojnásobení ročního objemu dobrovolných přesčasů zdravotníků až na 832 hodin.

Novelu zákoníku práce podali jako poslanci ministři práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL a zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Chtějí, aby Sněmovna schválila úpravu zrychleně během jediného dne už v prvním čtení. Část nemocničních lékařů na protest proti nynější úpravě přesčasy od prosince vypovědělo. Lékaři žádají také zvýšení základní mzdy.

Zdravotníci by podle novely mohli pracovat v nemocnicích či v záchranné službě v kuse až 24 hodin, pokud to upravuje kolektivní smlouva či vnitřní předpis v zařízení. Vedení by s pracovníkem muselo uzavřít dohodu o takových službách písemně, a to nejvýš na rok.