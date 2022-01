Kde vzít na reformy a další investice? Ve hře jsou devizové rezervy ČNB

Devizové rezervy jsou vlastně jakýmsi majetkem centrální banky. Jednoduše řečeno jde o zahraniční měny a cenné papíry v těchto cizích měnách, které centrální banka vlastní a může s nimi provádět potřebné operace. Za zahraniční měny může v takovém případě nakoupit akcie či dluhopisy nebo tyto cizí měny držet na svých účtech.

„Devizové rezervy Česká národní banka spravuje jako řádný hospodář. Investuje je tak, aby optimalizovala očekávaný výnos, postupované riziko a požadovanou likviditu. Devizové rezervy jsou klíčové pro udržení nezávislé měnové politiky,“ říká hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Podle Vejmělka jsou devizové rezervy České národní banky poměrně velké, jejich podíl na hrubém domácím produktu v loňském roce činil více než 62 procent. Vzrostly zejména v průběhu režimu kurzového závazku mezi lety 2013 až 2017, a to více než čtyřnásobně. V tomto období centrální banka aktivně nakupovala zahraniční měnu a uměle udržovala vysoký kurz koruny vůči euru.

„Dostatečná výše devizových rezerv je podstatná v časech měnových, bankovních či finančních krizí nebo jinak obtížných časech, respektive v situaci výrazných makroekonomických nerovnováh, kdy je potřeba financování ze strany zahraničního kapitálu. Dostatečná výše rezerv představuje nezbytný polštář právě pro tyto případy. Pro další období zásadnější pohyb v poměru stavu devizových rezerv k hrubému domácímu produktu ale nepředpokládáme,“ uvedl hlavní ekonom Komerční banky.

Devizové rezervy jako symbol síly

Helena Horská dodává, že dostatečná výše devizových rezerv je jakýmsi symbolem síly centrální banky. V případě potíží může díky nim cíleně zasáhnout. Hlavní ekonomka Raiffeisenbank ale dodává, že České národní bance momentálně chybí v souvislosti s devizovými rezervami jakákoliv strategie.

„Správa devizových rezerv je náročná. Při případném posilování koruny budou vznikat ztráty z přecenění, které půjdou na vrub kapitálu centrální banky. Zároveň je současný přístup České národní banky velmi konzervativní. Aktivním způsobem investuje jen malou část rezerv. Vzhledem k jejich extrémnímu objemu bych ale očekávala větší podíl aktivně spravovaného portfolia,“ tvrdí Helena Horská.

Česká národní banka spravuje akciové portfolio pasivně. Jednotlivé akcie si tedy nevybírá, pouze kopíruje složení indexů. Akciová portfolia spravují společnosti BlackRock a State Street Global Advisors, investována jsou na trzích s benchmarkovými indexy: evropském (MSCI Euro), americkém (S&P 500), britském (FTSE 100), japonském (Nikkei 225), kanadském (S&P TSX) a australském (S&P ASX 200).

Mohou zaplatit i penzijní reformu

Potenciál pro lepší zhodnocení devizových rezerv vidí i Aleš Michl, který je členem bankovní rady České národní banky. Jeho vizí do dalších je po vzoru Norska budování velkého státního investičního fondu pro budoucí generace, který má Česká národní banka spravovat. Zaplatit by se z toho mohla třeba i důchodová reforma, která bude v dalších letech vzhledem k neudržitelnosti aktuálního prvního pilíře penzijního systému nutná. Sám ale upozorňuje na to, že nepůjde o lehký úkol. Pomoci však s ním mohou právě devizové rezervy.

„První a podstatným krokem k tomuto fondu je dlouhodobě zisková centrální banka, k čemuž pomohou právě devizové rezervy České národní banky. Ty ke konci roku 2020 činily 135,4 miliardy euro. Úkolem bude mimo jiné rozložit tyto devizové rezervy tak, aby dlouhodobě vydělávaly více, než bude činit potenciální kurzová ztráta z posílení koruny,“ řekl Michl.

Radní České národní banky připravil k dlouhodobé ziskovosti České národní banky i konkrétní plán. Navrhuje, aby centrální banka navýšila držbu akcií zahraničních firem z 13,5 na 20 procent, a to během jednoho až tří let. V dalších pěti letech se tato držba má dokonce zvýšit až na padesát procent.

Aleš Michl je rovněž i stoupencem diverzifikace napříč různými měnami a rád by navýšil i držbu zlata, a to až na 200 tun. Je pro větší budování investiční pozice na trhu v Číně a rád by pro dosažení dlouhodobé ziskovosti rovněž zastavil nárůst počtu zaměstnanců České národní banky a centrální bance našel i nové provozní výnosy. Všechno právě za účelem dosažení dlouhodobé ziskovosti.

„Myslím si, že bychom měli využít naše devizové rezervy a nastavit strategii tak, aby očekávaný výnos z aktiv dlouhodobě přebil náklady na pasiva centrální banky. Menší část rezerv by měla být vždy konzervativně investovaná, aby byly rychle dostupné, tedy likvidní. Mělo by se ale navýšit portfolio dlouhodobých investic. Základním úkolem je, aby Česká národní banka byla pro vybudování takového fondu dlouhodobě v kumulativním zisku,“ dodal člen bankovní rady České národní banky.