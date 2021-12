Rusnok: Úrokové sazby nad pět procent jsou prakticky vyloučené

Bankovní rada ČNB zvýšila před Vánocemi klíčovou úrokovou sazbu o celý jeden procentní bod na 3,75 procenta. To bylo víc, než čekali analytici a guvernér Rusnok na následné tiskové konferenci upozornil, že bankovní rada bude muset jít „ještě výrazně nad čtyřprocentní hranici“.

Jak výrazně by se sazby měly nad čtyřprocentní hranici dostat, nechtěl guvernér spekulovat. V pondělí však pro Radiožurnál upřesnil, že nad pětiprocentní hranici to nejspíš nebude.

„Neočekávám, že to bude nad pět procent. To si myslím, že je prakticky vyloučeno. Vidím to jako vyloučené v roce 2022, zatím bych nechtěl předjímat dalekou budoucnost, ale i tam je to téměř vyloučeno,“ řekl Rusnok.

Guvernér na Radiožurnálu také mírně posunul dosavadní odhady, kdy by měla v příštím roce kulminovat inflační vlna. „Průběžně aktualizované odhady ukazují, že inflace je velmi razantní a vitální a bude s námi nějakou dobu setrvávat i v průběhu příštího roku. Čísla budou vysoká, někde mezi sedmi a osmi procenty, doufám, že ne příliš nad osmi, někdy v únoru, březnu, dubnu, uvidíme.“

Také návrat k cílované inflační hranici dvou procent nepřijde zřejmě na přelomu roku 2022 a 2023, ale o pár měsíců později. „Bohužel, teď už to vypadá tak počátek, první pololetí roku 2023,“ dodal Jiří Rusnok.