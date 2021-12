V lednu bude inflace 8 procent, čekají experti. Sazby se budou dál zvyšovat

Říjnová i listopadová inflace Českou národní banku překvapila, jelikož byla vyšší, než předpokládala. V listopadu dosáhla 6 procent, ještě v červenci to bylo 3,4 procenta. Naposledy rostly spotřební ceny v Česku o 6 procent v říjnu roku 2008.

„Je skoro jisté, že inflace v lednu přeleze sedm procent. Jak vysoko se nad tu sedmičku dostane, to já momentálně si ani netroufám odhadnout. Je realistické, že to může být osm procent. S deseti procenty nepočítáme,“ předpověděl v Otázkách Václava Moravce (OVM) v České televizi člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza počítá v lednu s osmiprocentní inflací. „V lednu se zkombinuje konec odpouštění DPH, zvyšování cen energií i ceníků dodavatelů potravin a dalších faktorů. To vše požene inflaci rychle nahoru,“ míní Prouza.

ČNB v listopadu zvýšila základní úrokové sazby nejvíce za čtvrt století, na 2,75 procenta. Už před Vánoci by mohla přistoupit k dalšímu razantnímu zvýšení a to na 3,5 procenta, uvedl Holub. Na jaře pak očekává, že bankovní rada může přistoupit k zvýšení až na 4 procenta.

„Rozhodně ještě nejsme na úrovni, která by odpovídala tomu, co očekáváme. Vystoupali jsme teď k nějaké téměř neutrální úrovni sazeb při standardní inflaci. Jenže my nemáme standardní inflaci, a to ani v horizontu naší měnové politiky,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES šéf ČNB Jiří Rusnok.

Vláda by měla brzdit výdaje, míní experti

Konat by podle expertů měla začít i vláda. „Zatímco ČNB inflaci brzdí, tak vláda ji dlouhodobě přikrmuje. Své výdaje měla vláda krotit už daleko dříve,“ řekla v OVM hlavní ekonomka Raiffeisenbank a členka iniciativy KoroNERV-20 Helena Horská.

Pro přiškrcení vládních výdajů by byl i Prouza. Upustit by se podle něj mělo od takzvaných dárkových balíčků, mezi kterými jmenoval zrušení superhrubé mzdy nebo zvyšování minimální mzdy.

Experti odmítli zamýšlený návrh vlády v demisi Andreje Babiše, aby se prodloužilo odpuštění 21 procent DPH u cen energií stejně jako v listopadu a prosinci i v novém roce. Shodují se v tom, že tento druh pomoci je plošný a pomáhá i těm, kteří to nepotřebují a naopak lidem v opravdové nouzi tento krok nepomůže dostatečně.

Úsporná opatření nové vlády Petra Fialy, která plánuje významně snížit rozpočtový schodek i státní dluh a nastavit vyrovnaný rozpočet, se projeví nejdříve v roce 2023 očekává Holub. Pro bankovní radu ČNB podle jejího člena tedy v rozhodování o zvyšování úrokových sazeb v příštích měsících nebude výměna vlád hrát velkou roli.