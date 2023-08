Je to pořád málo. Asociace podniků žádá vládu o zvýšení limitu na benefity

Stanovit hranici na 50 procentech průměrné měsíční mzdy, jak se po debatách k úpravám konsolidačního balíčku se zástupci zaměstnavatelů a odborů dohodla vládní koalice, je nedostačující. ČTK to řekla generální ředitelka ASMP ČR Eva Svobodová.

V původně předloženém konsolidačním balíčku na ozdravení veřejných financí vláda navrhovala úplné zrušení daňového zvýhodnění volnočasových benefitů, uspořit tím chtěla 1,4 miliardy korun.

„Z makroekonomických propočtů vyplývá, že na každou miliardu objemu zrušených benefitů přijdou veřejné rozpočty o více než 100 milionů korun. Objem benefitů v ekonomice není přesně znám, ale při deseti miliardách by to byl výpadek miliardy. Pokud benefity tvoří jen pět procent z celkového objemu mezd, což je velmi konzervativní odhad, jde o částku v řádu okolo deseti miliard korun,“ uvedla Svobodová.

Pokud by byl limit na 70 procentech průměrné měsíční mzdy, maximální příspěvek na benefity by podle Svobodové byl 2330 korun měsíčně. „Nejvyšší daňově osvobozený příspěvek na stravování nesmí přesahovat 70 procent z hodnoty stravného definovaného zákoníkem práce pro tuzemskou pracovní cestu v době trvání pěti až 12 hodin, což pak vychází na 2240 korun na měsíc. Paušál je přitom neúčelový a na rozdíl od benefitů si ho firmy mohou dát do nákladů,“ odůvodnila návrh ASMP ČR Svobodová.

Doplnila ale, že i tak by byla podpora volnočasových benefitů omezena výrazně. „Ve vztahu k celoroční průměrné mzdě by pak byl strop pouze na úrovni necelých šesti procent, což je velmi malé procento,“ řekla. Ministerstvo financí také ve čtvrtek oznámilo, že limit na osvobození se bude týkat „vymezených daňových benefitů“. Svobodová však upozornila na to, že jejich výčet resort neuvedl. „Nevíme, o které ‚vymezené‘ benefity se jedná,“ dodala.

Volnočasové benefity podle Svobodové využívají přibližně tři miliony zaměstnanců v Česku, tedy tři čtvrtiny. K nejoblíbenějším patří příspěvky v oblasti zdraví, například na zubní ošetření, rehabilitace nebo vitaminy. Zaměstnanci ale oceňují i podporu sportovních aktivit či vzdělávání, řekla Svobodová. Už dříve upozorňovala na to, že pokud by stát zrušil daňové zvýhodnění benefitů úplně, firmy by je přestaly poskytovat, protože by to pro ně bylo nákladné

Ředitel společnosti MultiSport Benefit Miroslav Rech ČTK sdělil, že rozhodnutí vlády zcela nezrušit daňové osvobození benefitů vítá. „Jde o dobrou zprávu zejména pro české zaměstnance, kteří tak i nadále budou dostávat příspěvek na podporu zdravého životního stylu. Nám to umožní pokračovat v rozšiřování partnerské sítě a v prohlubování vztahů s našimi stávajícími partnery,“ řekl.