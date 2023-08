PŘEHLEDNĚ: Co vláda na poslední chvíli mění v úsporném balíku

Změny v dani z přidané hodnoty (DPH)

Do nižší dvanáctiprocentní sazby DPH nakonec zamíří noviny. Dosud se na ně vztahovala desetiprocentní sazba, původní návrh v konsolidačním balíčku počítal s jejich přeřazení do základní 21procentní sazby. Jiné diskutované změny u DPH nenastaly, na seznamu schválených změn není zvýhodnění pro minerální či kojeneckou vodu ani například ženské hygienické potřeby.

Zvýhodněné benefity zůstanou

Sice v osekané podobě, ale zaměstnancům stát ponechá daňově zvýhodněné benefity, jako je například MultiSport karta. Zachování zaměstnaneckých benefitů žádali odboráři i zaměstnavatelé. Argumentovali tím, že lidé bez nich omezí sportovní aktivity a také, že konec jejich podpory by dopadl hlavně na nízkopříjmové. U vymezených daňových benefitů se však zavede souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy.

Daň z nemovitosti zůstane obcím

Veškerý výnos daně z nemovitých věcí zůstane obcím, stát na ní nebude mít podíl. „Výměnou za navýšení daně z nemovitých věcí dojde v rámci rozpočtového určení daní k adekvátnímu přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu ve výši deset miliard korun,“ uvedla mluvčí ministerstva financí Petra Vodstrčilová.

Místní koeficient u daně z nemovitosti vzroste 1,8krát. Nebude se zavádět státní koeficient, který měl daň až zdvojnásobit. „Navýšení daně z nemovitých věcí, které má vynést asi 10 miliard nepůjde státu. Žádný státní koeficient se tedy zavádět nebude, daň i po navýšení bude výhradním příjmem obcí. Cílem obcí bylo, a nebylo důvod jim nevyhovět, aby se systém nekomplikoval státním koeficientem,“ vysvětlil Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí.

Úleva pro zemědělské pozemky

Obce nově získají pravomoc zavést pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady) místní koeficient 0,5, Tím by u těchto pozemků mohly eliminovat zvýšení daně z nemovitých věcí.

Evidence dohod bude jednodušší

Cílem má být odbourání některých administrativních povinností, které pramenily z původního návrhu evidence dohod o provedení práce. Stát chce zabránit řetězení dohod, z nichž pracovníci neodvádí sociální pojištění. Podrobnosti má za úkol připravit MPSV.

Na setkání s novináři v polovině srpna šéf resortu práce Marian Jurečka uvedl, že je na stole varianta, že by případný nedoplatek na pojistném plynoucí z vícero dohod, který by brigádníkovi vznikl při překročení stanovených limitů pro práci na dohodu, platil on, nikoli firma.

Zároveň se řeší také prodloužení lhůty pro nahlášení brigádníků. „Především je to s ohledem na malé firmy,“ vysvětlil Jurečka.

Rychlejší růst spotřební daně z lihu

Období pro navýšení spotřební daně se zkrátí ze čtyř let na tři (2024-2026) a daň poroste tempem + 10 %, +10% a + 5 %

Mírnější zavádění spotřební daně u alternativních nikotinových produktů

Týká se elektronických cigaret a nikotinových sáčků. Zavádí se čtyřletý postupný růst zdanění. U e-cigarety v postupných krocích 2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně, místo zvýšení na 10 Kč/1 ml náplně v původním návrhu.

U nikotinových sáčků se kromě čtyřletého časového plánu snižuje i cílová částka daně na 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g , namísto 3,45 Kč/g v původním návrhu.

Zachování výhod pro včelaře

Zůstává osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel do rozsahu 50 včelstev v rozsahu 1000 Kč na jedno včelstvo. O tuto výhodu měli včelaři původně přijít.

Změny v účetnictví firem

Firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně a od ledna účtovat v eurech, dolarech či librách. Tato možnost se týká firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně. Druhá novinka se týká danění kurzových operací. Firmy dnes musí dodaňovat tzv. nerealizované kurzové rozdíly. Například má-li firma pohledávku v eurech, pak při posílení eura vzniká kurzový zisk, který se dnes zdaňuje, nově bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný.

Zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů

Ruší se výjimky pro odměňování vybraných pracovníků. Přechodné ustanovení zajistí, že se zrušení nedotkne osob, které v daných bytech měly bydliště před účinností zákona.

Úpravy u hazardu

Přerozdělí se výnosy daně z tzv. land-based hazardu podle schématu 55 % státu, 22,5 % obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území, 22,5 % všem obcím podle počtu obyvatel. Nemění se sazby zdanění hazardu navržené v balíčku, tedy 35 % loterie a herní automaty a 30 % ostatní hazardní hry (např. kurzové sázky). Nadále platí, že stát obdrží 100% výnos z online hazardu.

Valorizuje se minimální daň za herní automaty, minimální sazba se zvýší na 13 400 Kč na jeden automat (z 9 200 Kč).

Žádné navýšení pro exprezidenty

Zvýšení renty pro prezidenta po skončení funkce nebude koalice navrhovat.

Změny v balíčku, na nichž se koalice ve středu shodla a které předloží ve formě pozměňovacího návrhu k vládnímu úspornému balíčku, budou mít celkově na rozpočet neutrální dopad. Sněmovna bude balíček projednávat na záříjové schůzi.