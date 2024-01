Nemáte hotovost a obchodník nemá platební terminál. Cvak – a přesto zaplatíte

Jak fungují poplatky za platbu kartou? Obchodník, který karty přijímá, musí zaplatit i několik stovek měsíčně za pronájem terminálu s tím, že ale řada poskytovatelů terminál na určitou dobu zapůjčí bez poplatku, aby si obchodník mohl vyzkoušet, zda se mu to vyplatí.

Z každé platby kartou si pak poplatek strhává několik subjektů. Mezi nimi je nejen poskytovatel terminálu, kterým je banka nebo jiná společnost, dále vydavatel karty zákazníka (obvykle banka) a karetní společnost (Visa nebo Mastercard). Rozptyl poplatku bývá někde od vyšších desetin až do nižších jednotek procent. Například z dvousetkorunové platby obchodník odvede v průměru jednotky korun. V něm je už zahrnutý poplatek za všechny zúčastněné strany.

Poplatek karetní asociaci se pohybuje kolem 0,2 až 0,3 procenta. U karet vydaných v zahraničí (např. AMEX, Dinners) mohou být poplatky i řádově vyšší. U karet, jako jsou například karty Sodexo nebo Benefit Plus, může poplatek činit až pět procent.