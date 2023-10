Šedá ekonomika v Česku letos poprvé zdolá hranici bilionu korun, tvrdí studie

Částka, která proteče šedou ekonomikou, představuje přibližně čtrnáct procent hrubého domácího produktu. Na této pozici v podstatě stagnuje, v roce 2013 byla na úrovni 15,5 procenta. „Vlivem inflace se ale objem zvyšuje,“ upozornil Martin Kuča z poradenské společnosti Kearney s tím, že v obdobích ekonomické nejistoty má šedá ekonomika tendenci narůstat.

Údaje vyplývají z nejnovější studie „Informal economy in Czech Republic 2023“ vypracované poradenskou společností Kearney ve spolupráci s týmem Visa Consulting & Analytics.

„Podle provedených výpočtů by v Česku dvacetiprocentní nárůst digitálních plateb v pěti po sobě jdoucích letech přinesl snížení podílu šedé ekonomiky na 11,5 procenta, při zachování ostatních faktorů konstantních. To by přineslo nárůst HDP o 95 miliard korun a zvýšení daňových příjmů o 35 miliard korun ročně,“ uvedl profesor Friedrich Schneider Profesor ekonomie z Univerzity Johanna Keplera v rakouském Linci.

Šedá ekonomika jsou činnosti, které nejsou nelegální, ale nejsou ani oficiálně vykazované. „To působí řadu problémů v ekonomice, je to neférovat mezi subjekty, které spolu soutěží nebo nižší daňový výnos, protože prostředky nejsou oficiálně vykázány,“ říká Kuča a dodává, že přispěvateli k šedé ekonomice jsou například sektory stavebnictví a zpracovatelského průmyslu jsou velkými přispěvateli k šedé ekonomice kvůli nepřiznaným kontraktům.

„Z pozice náměstka ministra financí vnímám digitální platby jako moderní platební metodu, která má potenciál zefektivnit obchodní styk a zároveň vytváří tlak na snižování objemu prostředků v šedé ekonomice. Společně s kolegy z ministerstva vítáme snahu o zvýšení počtu bezhotovostních plateb a hledáme cesty, jak digitální platby dále přiblížit lidem i trhu,“ uvedl Jiří Valenta, náměstek ministra financí České republiky.

„Boj s šedou ekonomikou je vždycky ve více oblastech, proto je potřebná i mezirezortní spolupráce. I v konsolidačním balíčku jsou kroky, které následují zjištění, což je například otázka dohod o provedení práce, kde objem šedé ekonomiky je veliký,“ vysvětluje dále náměstek.

O dvanáct procent vyšší tržby

Společnost Visa ve svém průzkumu zjistila, že zpracování digitálních plateb je oproti hotovosti sedmkrát rychlejší, přičemž průměrná transakce trvá přibližně šest vteřin. Současně 45 procent malých a středních podniků zaznamenalo v průměru dvanáctiprocentní nárůst tržeb poté, co začaly přijímat digitální platby. A 57 procent uvádí, že zákazníci utrácejí více, když používají karty.

Visa v rámci podpory bezhotovostních plateb vede program „Česko platí kartou“, který obchodníkům poskytuje na půl roku až rok zdarma terminál. Díky projektu bylo v Česku nainstalováno šest procent aktivních terminálů. Patnáct procent v oblasti gastronomie. Za tři a půl roku, co program funguje, bylo zavedeno celkem čtyřicet tisíc terminálů. Celkem je v Česku podle Visy asi 320 tisíc terminálů.

„Česko je v Evropě absolutním lídrem, co se týká placení mobilem. Celosvětově nás předběhla jen Austrálie. Přesto počet terminálů není takový, jaký bychom chtěli,“ uvedl Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko.