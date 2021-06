CPI Property Group se stala novým partnerem olympijského výboru

„Je fantastické, že při třicetiletém výroční (od založení firmy) překonáváme další metu. Poprvé míříme do takto významného a zásadního sponzorského partnerství. Jsem strašně rád, že to může být právě s Českým olympijským výborem, že se můžeme stát oficiálním partnerem. Je to pro nás obrovská čest,“ řekl výkonný ředitel CPI Property Group Zdeněk Havelka při podpisu smlouvy s ČOV.

CPI Property Group spolupracoval s ČOV již před olympiádou v Riu de Janeiro, teď se stal šestým takzvaným oficiálním partnerem a doplnil společnosti Pilsner Urquell, ČEZ, T-Mobile, Lesy ČR a Alpine Pro. „Covid měl spoustu špatných zpráv, pro nás má jednu dobrou. Tím, že se olympiáda v Tokiu posunula, tak se můžeme stát partnery rovnou tří olympiád,“ poukázal Havelka na skutečnost, že v následujícím čtyřletém cyklu se uskuteční ještě zimní hry v Pekingu 2022 a letní v Paříži 2024.

Nového partnera ocenil s ohledem na složitou ekonomickou situaci řady firem i předseda ČOV Jiří Kejval. „Pevně doufáme, že prohloubíme zájem CPI investovat více do sportu. Včera bylo 101. České derby pod taktovkou CPI Property Group, takže pevně doufám, že se na nám podaří ukázat našemu partnerovi krásy sportu,“ řekl Kejval.

V Chuchle Areně Praha, kde se český parkurový tým v roce 2020 kvalifikoval do Tokia, Český olympijský výbor minulý týden představil nástupovou kolekci, reprezentanti si tam budou vyzvedávat od 30. června i sportovní oblečení. Novým dodavatelem Českého olympijského týmu se stanou také obchodní centra Olympia v Plzni, Mladé Boleslavi a Teplicích, která jsou rovněž součástí portfolia CPI Property Group.