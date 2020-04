Stát přisypal miliardy na bezúročné půjčky, první suma zmizela za pár hodin

Na Twitteru o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zájem o program je enormní, napsal. „Obratem jsem rozhodnul o navýšení na pět miliard, odpoledne jsme opět rozjeli příjem žádostí a posilujeme počet pracovníků ČMZRB,“ doplnil.

Karel Havlíček (Twitter) @KarelHavlicek_ Dnes se rozjelo poskytování bezúročných půjček ČMZRB COVID 2. Zájem je enormní, za 3 hodiny byl výrazně překonán limit 1,5 mld. Obratem jsem rozhodnul o navýšení na 5 mld, odpoledne jsme opět rozjeli příjem žádostí a posilujeme počet pracovníků ČMZRB. https://t.co/xBCW1RVTnA

Opoziční ODS před tím uvedla, že vyčerpání prvního kola žádostí o bezúročné úvěry v programu COVID II ukázalo, že pomoc vlády podnikatelům je nedostatečná.



První kolo programu COVID II bude pro žádosti otevřené do půlnoci v pátek 3. dubna, vyplývá z webu ČMZRB. Banka dříve uvedla, že žádosti bude vyhodnocovat v následujících deseti pracovních dnech. Druhé kolo programu by mělo začít 20. dubna. S původním limitem 1,5 miliardy korun v prvním kole o půjčku požádalo více než 700 živnostníků a malých a středních podnikatelů. Ze kterých byli odvětví a o jak vysoké půjčky nejčastěji žádali, bude ČMZRB teprve vyhodnocovat, řekl v České televizi generální ředitel banky Jiří Jirásek.

Živnostníci a podnikatelé mohli žádat o půjčky do 15 milionů korun. Na rozdíl od první vlny bezúročných úvěrů, které poskytovala ČMZRB, byly tentokrát zapojeny komerční banky. Za úvěry bude i v tomto případě ručit stát, prostřednictvím ČMZRB, a to až do 80 procent jistiny. Maximální délka záruky bude tři roky.

První kolo bez Pražanů

Program COVID II je financován ze strukturálních fondů EU, v prvním kole proto nemohly žádat pražské firmy. Podle Havlíčka budou mít však podnikatelé z Prahy šanci získat bezúročný úvěr v některém z dalších kol výzvy, do kterých budou alokovány finance z jiných zdrojů, uvedl.

O podpoře pražských podnikatelů jedná ČMZRB s ministerstvem průmyslu a obchodu i hlavním městem Prahou. Podle Jiráska jim záruční banka nabídla své služby a nyní je na nich, aby se rozhodli, řekl v ČT.

ČMZRB do první vlny programu COVID přijala přes 3200 žádostí v součtu o víc než deset miliard korun. Do týdne od pozastavení přijímání žádostí schválila první úvěry, podnikatelům vyplatila přes 100 milionů korun.