Češi milují čokoládu. Průměrný člověk sní ročně asi 6,5 kilogramu

Na e-shopu Košík.cz tvoří mléčná čokoláda 65 procent z celkových prodejů čokolády, na hořkou připadá 24 procent, řekl mluvčí František Brož. Zákazníci si podle něj dopřávají také čokolády s mořskou solí nebo peprmintem. Doplnil, že proti loňskému roku prodej čokolády na Košíku vzrostl asi o pětinu. „Čokolády jsou určitě nejoblíbenějšími a zároveň nejrychleji rostoucím zboží v kategorii sladkostí,“ řekl.

Potvrzuje to také mluvčí řetězce Penny Market Tomáš Kubík. Dlouhodobě nejoblíbenější značkou čokolády je podle něj Milka. Zákazníci ale také čím dál častěji sahají po čokoládách s vyšším podílem kakaa, uvedl. Naopak čokolády s fair trade certifikací se podle něj velké oblibě netěší. „Mimo jiné i s ohledem na současnou ekonomickou situaci hraje nejdůležitější roli cena,“ řekl. Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky spravedlivou odměnu za jejich práci.

Co pro vás při výběru čokolády hraje roli? celkem hlasů: 26 cena 23 %(6 hlasů) příchuť 12 %(3 hlasů) kvalita 58 %(15 hlasů) udržitelnost 8 %(2 hlasů)

Bio čokolády pak na Košíku tvoří asi čtyři procenta z prodejů čokolády, v Kauflandu je to méně než procento. Mluvčí Kauflandu Renata Maierl dodala, že oblíbenou čokoládou je mezi zákazníky Studentská pečeť od Orionu. Dáno je to podle ní také tím, že nemá adekvátní konkurenci.

„Největší zájem o čokolády se kryje s významnými dny, kdy chtějí dospělí udělat radost dětem, tedy Mikulášem, Vánoci, Mezinárodním dnem dětí či rozdáváním vysvědčení. Dospělí pak sobě navzájem kupují čokolády na den svatého Valentýna či ke Dni matek a podobně,“ uvedla mluvčí prodejen Globus Aneta Turnovská. V Tescu se v předvánočním a vánočním období prodá dvakrát více čokolády než v létě, informoval řetězec.

Mezi lety 2012 a 2021, ke kterým statistici data uvádí, byla průměrná roční spotřeba tabulkové čokolády a čokoládových cukrovinek na jednoho obyvatele asi 6,5 kilogramu. Rekordu spotřeba dosáhla v covidovém roce 2020, kdy činila sedm kilogramů, z nichž 2,9 kilogramu připadlo na tabulkovou čokoládu a 4,1 kilogramu na čokoládové cukrovinky. Druhá nejvyšší spotřeba, 6,9 kilogramu, byla předloni.

Dovoz čokolády a dalších produktů s podílem kakaa v letošním prvním pololetí činil 5,1 miliardy korun, loni stejnou dobou to bylo 4,6 miliardy korun. Vývoz se oproti tomu držel na stejné úrovni, a to na třech miliardách korun, uvádí Český statistický úřad. Do Česka čokoláda za prvních šest měsíců tohoto roku směřovala nejčastěji z Německa, Polska a Belgie. Naopak export byl hlavně na Slovensko, do Maďarska a Polska.

Z dat statistiků také vyplývá, že je větší zájem o čokoládové než nečokoládové cukrovinky. Průměrná spotřeba čokoládových cukrovinek v roce 2021 byla čtyři kilogramy, když těch nečokoládových 3,4 kilogramu.