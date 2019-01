Guvernér ČNB představuje výstavu 100 let československé koruny

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Je to událost, kterou jsme chtěli vzdát hold zakladatelům české koruny a oslavit krásné výročí sta let koruny,“ řekl Rusnok. „Výstava připomíná, že už sto let je koruna symbolem české státnosti,“ dodal.

„Touto událostí jsme chtěli vzdát hold tvůrcům naší měny a vystavit pomník její stoleté historii,“ zakončil svůj proslov.

Výročí zavedení československé měny v roce 1919 ČNB v minulých dnech připomněla šesti příležitostnými dvacetikorunami s portréty významných prvorepublikových osobností.

První emise s Masarykem, Benešem a Štefánikem byla veřejnosti k dispozici na podzim, ve středu se do oběhu dostaly dvacetikoruny s Rašínem, Englišem a prvním guvernérem ČNB Pospíšilem. O obě série byl mimořádný zájem a lidé stáli i hodinové fronty.

Vedle emise příležitostných dvacetikorun byla ve středu vydána i oběžná bankovka s nominální hodnotou 100 Kč s logem oslav 100. výročí. A od čtvrtka 31. ledna mohou zájemci zakoupit také pamětní stokorunu s portrétem ministra financí Aloise Rašína. Tu lze zakoupit pouze u smluvních partnerů ČNB a její prodejní cena bude zhruba desetinásobně vyšší, než uvedený nominál 100 Kč.

Autorkou bankovky je Eva Hašková. Ta je první českou ženou, která se na grafické podobně české měny podílela.

Pamětní bankovka s prvním ministrem financí Aloisem Rašínem

Výstava 100 let česko-slovenské koruny bude probíhat od pátku 1. února do neděle 28. dubna 2019 v Císařské konírně Pražského hradu. Obsahuje průřez historií československé a české měny od jejího vzniku až po současnost.

V rámci expozice si budou moci návštěvníci prohlédnout vzácné československé mince a papírové peníze, zlaté slitky, medaile či originální návrhy československých bankovek od Alfonse Muchy nebo Maxe Švabinského.

Vystavena bude také zlatá vysokohmotnostní mince nominální hodnoty 100 milionů Kč, kterou nechala ČNB vyrobit právě k tomuto významnému výročí. Výstava bude otevřena denně od 10 do 18 hodin, vstupné činí 100 korun pro dospělou osobu.