ČEZ začal rozesílat nové zálohy za energie, většinou zůstávají stejné

Společnost ČEZ Prodej zahájila rozesílku téměř dvou milionů e-mailů, SMS zpráv a dopisů o nastavení záloh v roce 2024. Pro většinu domácností zůstanou na obdobné výši jako loni. Potvrdil se tak odhad, že snížení obchodní části ceny od prvního ledna vykompenzuje nárůst regulované složky po skončení vládních cenových stropů.

„Potvrzují se naše loňské odhady, že i přes nárůst regulované složky ceny energií bude většina zákazníků letos platit stejně nebo dokonce o něco méně než loni. Výrazné snížení obchodní části ceny totiž vykompenzuje růst u regulované složky,“ říká Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej. Jak dodává, zhruba u čtyřicíti procent zákazníků se platby za elektřinu v průměru o pár procent sníží a u plynu půjde cena dolů většině zákazníků. „U dvou pětin zákazníků zálohy ukazují, že domácnost letos může mít i při udržení dosavadních záloh dokonce přeplatek,“ upřesňuje.

Zbylé zákazníky, kterým by mohly platby růst, ČEZ Prodej vyzývá k provedení samoodečtu, aby mohly být zálohy nastaveny co nejpřesněji. Po zadání údajů do aplikace MŮJ ČEZ dostane zákazník informaci o ideálním nastavení záloh pro své odběrné místo a zároveň si je může v aplikaci rovnou přenastavit. K samoodečtům ČEZ Prodej vyzývá i nové zákazníky, nebo domácnosti s novým elektroměrem, u kterých nemá k dispozici dostatečnou historii odečtů.

Pravidelné zadávání samoodečtů je doporučováno všem zákazníkům. V aplikaci mohou uživatelé sledovat vývoj své spotřeby v čase a případně také reagovat úpravou nastavení záloh na doporučenou výši.

Od prvního ledna 2024 snížil ČEZ Prodej cenu obchodní složky elektřiny u nefixovaného produktu o více než dvacet procent oproti současnému stropu a u plynu dokonce o téměř třicet procent.