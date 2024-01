Vláda se chystá ovládnout ČEZ, řekl Rakušan. Čelí kritice, zaskočil i Fialu

Ministr vnitra sdělil, že by se Česká republika měla stát do konce volebního období vlády Petra Fialy stoprocentním vlastníkem energetické společnosti ČEZ. Reagoval tím na dotaz jednoho z občanů během Debaty bez cenzury, která se konala v Sokolově.

Poslanec ODS Karel Haas v pořadu 360° na CNN Prima NEWS zdůraznil, že z jeho pohledu nebyla debata s občany v Sokolově nejrozumnější a nejvhodnější platformou pro debatu o tak zásadní otázce, jako je budoucnost ČEZ.

„Nevím, co se panu ministrovi odehrávalo v hlavě, ale jsem toho názoru, že by měl zakročit pan premiér,“ ostře reagoval bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). „Ministři si přece nemůžou dělat, co chtějí. Větší amatérismus jsem neviděl,“ dodal Havlíček.

Během debaty s občany v Sokolově jsem řekl, že naše vláda chystá stoprocentní ovládnutí energetické společnosti ČEZ. Vláda uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. V tuto dobu žádné takové kroky neprobíhají. V zápalu debaty jsem… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 29, 2024

Ministr vnitra Vít Rakušan okomentoval svůj výrok na sociální síti X: „Vláda uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. V tuto dobu žádné takové kroky neprobíhají.“ Za uvedení nesprávné informace se ministr později omluvil.

Podle slov Karla Havlíčka bude mít vyjádření o energetické společnosti ČEZ vliv na cenu akcií. „Před týdnem jsem se účastnil významné energetické konference, kde velmi racionálně vystoupil premiér Petr Fiala. O týden později si pan Rakušan vyrazí do Sokolova, kde si šoupne jednu dvanáctku a oficiálně sdělí něco, co mu nepřísluší, není to ani jeho agenda, ani jeho ministerstva,“ dodal Havlíček.

„Nepovažuji to vyjádření za šťastné, ani co do obsahu, ani co do místa a okolností, za jakých byla informace v Sokolově vyslovena,“ souhlasil s Havlíčkem Haas.

Situaci s odstupem okomentoval i premiér Petr Fiala: „Prohlášení kolegy Rakušana o údajně připravovaném výkupu minorit ČEZ mě překvapilo. Jsem rád, že svoje slova vysvětlil. Zjevně si v zápalu diskuse neuvědomil, jak velkou zodpovědnost na sebe bere.“