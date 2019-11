Bývalý klášter svatého Gabriela v Praze koupila od pošty skupina Cimex

Skupina Cimex se zaměřuje na investice do nemovitostí, a to především na hotelové projekty a administrativní budovy. Do jejího holdingu patří například hotelová síť Orea.

Kupní cena 353 milionů korun byla v dražbě minimální nabídkovou cenou, což odpovídalo hodnotě vycházející ze znaleckého posudku a ceně, za kterou státní firma objekt nabídla k odkupu při minulé aukci.

Pošta se objekt snažila prodat několik let, minimální cena byla snížena proti původní nabídce z roku 2016 zhruba o 120 milionů korun. Bývalý řeholní dům benediktinek sídlí v sousedství Kinského zahrady v Holečkově ulici. Součástí areálu je původně konventní kostel Zvěstování Páně, lidově zvaný svatého Gabriela.

Stát zastoupený ministerstvem pošt a telegrafů klášter odkoupil v roce 1919 a zřídil v něm Poštovní úřad šekový, který tam sídlil do roku 1931. Vyklizené prostory získalo Poštovní muzeum.

Po druhé světové válce se hlavním uživatelem budovy stala Poštovní poukázková ústředna, později přejmenovaná na VAKUS, který v objektu zůstal do roku 1998. Ve stejném roce se do objektu nastěhovalo Ředitelství pošt Praha, které odešlo krátce po roce 2010. V budově pak zůstala jen část Poštovního muzea, které ji opustilo koncem roku 2016.

Česká pošta se plánuje během příštích tří let zbavit nepotřebného majetku za zhruba 2,7 miliardy korun.



„Máme s objektem určitý dlouhodobý plán, který nejprve musíme detailně zpracovat a předložit památkářům k diskusi a projednání,“ řekl serveru E15 generální ředitel Miroslav Kosnar. Na určení celkové investice je podle něj brzy. „Chceme naplánovat dočasné krátkodobé využití objektu tak, abychom zamezili jeho současnému chátrání,“ dodal.



Mezi poslední nejvýznamnější investice skupiny Cimex patří koupě čtyřhvězdičkového hotelu Angelo v Praze na Smíchově, prodej kancelářské budovy City West v pražských Stodůlkách a letos investuje především v Mariánských Lázních. Skupina Cimex ale investuje i do strojírenství, či energetiky. V zahraničí jedná o privatizaci lázeňského komplexu v Černé Hoře a investuje také v USA.