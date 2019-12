Na poště se během dne otočilo 450 tisíc balíků. Předvánoční rekord odolal

Pošta pokles vysvětluje rozložením silného provozu do více dnů. „V minulém týdnu jsme doručili celkem dva miliony balíkových zásilek,“ řekl ředitel logistiky České pošty Petr Cinkl.

Hlavní třídírnou v pražských Malešicích projde denně v nejsilnějších dnech kolem 170 tisíc zásilek, běžně to bývá necelá polovina.

Pošta podle Cinkla letošní předvánoční nápor zvládá bez problémů. Posunula proto i nejzazší termíny, kdy je schopná přijatý balík doručit před Štědrým dnem. Zatímco loni to bylo kolem 17. prosince, letos přijímá zásilky pro dodání do rukou adresáta do 19. prosince a balíky k vyzvednutí na výdejním místě pak do 20. prosince. Doručovat bude i o nadcházejícím víkendu.

Před Vánoci poště pomáhá kolem 5 000 agenturních zaměstnanců. Výrazně posílila zejména doručovatelská síť i počet výdejních míst pro balíky. Pošta také začala v upozorněních o zásilce zasílat i telefony přímo na doručovatele, aby se s nimi adresát mohl domluvit na dodání. Nově mají doručovatelé chytrá zařízení PDA pro odbavení zásilek.

Pondělní vrchol letošní vánoční sezony potvrzují i další dopravci a obchodníci. Podle Asociace pro elektronickou komerci lidé za jediný den utratili v e-shopech 1,2 miliardy Kč, z toho největší Alza hlásí 263 milionů Kč.

„V posledních dnech před Vánoci se tržby zvýšily zhruba o 50 procent oproti běžným měsícům v roce. I přes zvýšený zájem jsme zatím nezaznamenali žádné problémy s doručováním zboží ze strany České pošty. Lidé nejčastěji objednávají vouchery na nákup v hodnotě od 1000 Kč do 5000 Kč. Mnozí z nich se chtějí vyhnout situaci, kdy se například netrefí do vkusu nebo pořídí špatnou velikost spodního prádla,“ uvedl výkonný ředitel obchodníka se spodním prádlem Astratex Miroslav Tesař.