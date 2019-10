Pošta čeká na miliardy od státu, co jí dluží. Podnik zhubne o 7000 lidí

Česká pošta se dostane do zisku v roce 2021. Vyplývá to ze schůzky ředitele pošty s ministrem vnitra Janem Hamáčkem a premiérem Andrejem Babišem. Ten přislíbil, že v příštím roce stát pošle poště 3,3 miliardy jako úhradu za takzvanou univerzální službu z minulých let. Loni Česká pošta prodělala miliardu korun. Měla by zrušit 7 000 míst.