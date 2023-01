Nemáme právo předat svět dalším generacím v horším stavu, říká manažerka

Kudy vedla vaše cesta do firmy Sonnentor?

Sbírat bylinky a míchat si z nich různé směsi, vnímat přírodu a její krásy, to jsou možná takové ty podvědomé pilíře už z dospívání. Po studiu ekonomie na VŠ jsem se pohybovala ve strojírenském průmyslu. Těžko říct, jestli dílem náhody, nebo volbou osudu jsem se však postupně dostávala k obchodu v zemědělství. Nejprve na Ekonomické misi při Francouzském velvyslanectví v Praze. Tehdy jsem do Sonnentoru vozila na exkurze své přátele, už tenkrát to byl úžasný zážitek. Když jsem pak viděla, že je v Sonnentoru vypsaná pozice na marketing, a s rodinou už jsme byli přestěhováni zpátky na Moravě, byla to jasná volba, která vyšla. Můj předchůdce si krátce po mém nástupu založil vlastní vinařství a posun do vedoucí pozice pak šel relativně rychle.