Své dcery učí, jak využít dary přírody. Vyrábí z nich čaje, mýdla i masti

„Roste tu divoká máta, třezalka, svízel syřišťový, řebříček, na jaře pak podběl, ten patří k prvním léčivkám, nebo fialky. Co neroste divoce, pěstuji na své zahrádce. Ještě než přijdou první mrazíky tak tady dosušuji měsíček a meduňku. A samozřejmě v tuto dobu už sušíme houby,“ ukazuje Lenka Reicheltová na svazečky zavěšené pod stropem kuchyně obložené dřevem.

Místnosti vévodí stará kamna z modrobílých kachlů s velkorysou plotnou. Na kraji litinových tálů stojí smaltované hrnky, ve kterých se macerují různé bylinné směsi.

„Dobře tu kyne těsto, je tu teplo. V sychravých dnech tu připravuji šípkový čaj. Právě teď už se dají na mezích sbírat šípky. Obsahují spoustu vitamínu C, takže na posílení imunity jsou úplně perfektní, a to v čerstvém i sušeném stavu. Nejlepší je udělat macerát. To znamená šípky zalít vodou a nechat stát klidně i čtyřiadvacet hodin. Poté se čaj sleje a přihřeje na požadovanou teplotu. Kvůli obsahu vitamínu C by se ale neměl vařit,“ říká Lenka Reicheltová.

A přidává svůj recept, který jí pomáhá rychle zatočit s rýmou. Podle jejích slov je nejlepší při prvních náznacích potíží vykoupat nohy v teplé vodě.

„V té nejteplejší, co vydržíte. Tím se prokrví sliznice, a to i ta nosní. Taky bych doporučila mazat nos a jeho okolí nějakou mastí, do které bych přidala například dnes hodně pěstovaný rýmovník, mátu, nebo kapku nějakého esenciálního oleje. Třeba eukalyptového. Ten dokáže nos pěkně protáhnout,“ směje se.

Bylinky, co nasbírá, používá vedle čajových směsí při výrobě mýdel, mastí, krémů či pomád. Svoje výrobky však nenabízí komerčně. Tvoří je pro radost a využívá prioritně pro svou rodinu nebo jako dárky pro známé.

Neodmítne ani lidi, kteří ji s prosbou o výrobu domácích bylinných kosmetických produktů bez konzervantů a barviv osloví. Sama má zkušenost s tím, jak přírodní kosmetika pomáhá například při ekzému, kterým její starší dcera Leontýnka trpí. Běžná kosmetika její potíže jen zhoršovala.

„Nedělám to pro peníze, ale protože mě to baví. Přišlo to tak nějak samo, když jsem si řekla, že je škoda nevyužít poklady, které rostou všude kolem. Na bylinky chodím společně se svými dvěma dcerami, společně je vždy i zpracujeme. Já je tím učím, jak dary přírody využít pro zdraví,“ dodává Lenka Reicheltová.