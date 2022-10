Houby místo krevet. Klidně nahradí luxusní pokrm v restauraci, říká expert

Jak letošní sezona začala?

I když skeptici kvůli suchu předpovídali, že je houbařské sezoně konec, momentálně jsme svědky mohutné vlny hřibovitých hub, kterou si po předchozích měsících nikdo nedovedl představit. Houby se rozrostly prakticky všude a spíš by se těžko hledalo místo, kde nerostou. Je to tím, že v září se charakter počasí láme na podzimní, teploty se sníží přes den i v noci, po ránu se objevuje rosa, večer mlhy, a jak se to vlhko několik centimetrů nad zemí tetelí, tak se houbám výborně roste.

A kterým nejvíc?

I když momentálně v hlavní houbařské sezoně roste všechno, postupně se teplomilnější druhy jako hřiby dubové a měkkomasé masáky začnou z lesa vytrácet a objevují se ty podzimní houževnatější a otužilejší druhy jako ryzce a čirůvky, které vydrží až do pozdního podzimu.