Poptávka po lyžařském vybavení je enormní. Zásoby jsou ovšem nedostačující

Zavřené obchody i sjezdařské areály loni přetavily poptávku lidí po vybavení k jiným zimním sportům. Spousta lidí se tak vrhla na běžky, a to zaskočilo převážně výrobce tohoto vybavení. Běžecké lyžování v Čechách nebylo nikdy obzvlášť populární a výrobci tak v minulosti dodávali jen omezené množství běžeckých lyží. Od loňska však toto množství nestačí.

Kvůli pozastavené výrobě během pandemie se na letošní sezonu vyrobilo ještě méně běžeckého vybavení než v minulých letech. Navíc se pravděpodobně nepočítalo opět s vyšší poptávkou.

Poptávka po běžeckém vybavení je enormní a od loňského roku se zvýšila o 500 procent. Již asi 2 až 3 měsíce je složité sehnat běžky, mnohdy jsou vyprodané. „Výrobci nám slibují, že jsou schopni dodat běžky na konci března, to je už ale po sezoně. Aby uspokojili naši poptávku, posílají nám už i kazové kusy, které mají jen nějakou drobnou designovou vadu,“ popisuje situaci zástupkyně vedoucího Hanka Gutová z Happy Sport v Modřanech. Dodává, že i toto zboží je žádané a v jejich prodejně se dlouho neohřeje.

I když je na trhu několik druhů běžek, šupinaté, hladké či nanogripy apod., zákazníci letos nemají velký výběr a kupují, co je k mání. „Zákazník si přeje nanogripy, ale pak je rád, že odchází aspoň s něčím, co vyhovuje váhovým parametrům,“ říká Gutová.

Podobnou situaci potvrzují také v konkurenčním Sportisimu, kde poptávka převyšuje nabídku. „Po loňském boomu běžeckého lyžování pokračuje zvýšený zájem o běžky i letos. Bohužel se střetly dva negativní faktory. Na konci loňské zimy vyprázdnila nebývale vysoká poptávka sklady. A pak covid v kombinaci s globálními problémy ve výrobním a logistickém řetězci způsobily nedostatek zboží na celém trhu. V dosavadní zimní sezoně jsme tak prodali o polovinu méně běžkařské výbavy než loni, a byť průběžně přicházejí od našich dodavatelů menší zásoby, prakticky okamžitě se vyprodávají,“ říká marketingový ředitel Zdeněk Morávek.

Ani z hlediska půjčoven lyžařského vybavení a hlavně toho běžkařského to není o moc lepší. O krátkodobé i dlouhodobé půjčovné je od prosince nebývalý zájem.

„Už před dvěma měsíci jsme úplně pozastavili celoroční výpůjčky kompletů pro běžecké lyžování. Neměli bychom pak běžecké vybavení pro krátkodobé zápůjčky. Nyní také upřednostňujeme zápůjčku celého kompletu. Podle zkušeností víme, že zákazníci jsou již ve fázi, že lítají po celé Praze a berou všechno, co je k dispozici. Takže běžky mohou mít od nás a boty od někoho jiného,“ popisuje Hanka Gutová z modřanského Happy Sportu.

Zásoby lyží mírně brzdí materiály

Loňská zimní sezona byla pro prodejce, ale i výrobce sjezdových lyží tragická. Minimální zisky si připsali alespoň z vybavení pro skialpinismus, ten zaznamenává velký boom.

„Vzhledem k uzavření lyžařských areálů a obchodů jsme loni sjezdové lyže téměř neprodávali a hodně nás podržely právě skialpy. Letos je poptávka vyšší a některé modely lyží jsou vyprodané a čeká se i dva týdny, než je znovu vyrobíme,“ popisuje Radka Kovačíková Luštincová z marketingu a zahraničního obchodu českého výrobce lyží Lusti.

Podle ní jsou však největším úskalím opožděné termíny dodávek samotného materiálu. „Pokud by nám něco došlo, tak tuto sezonu se to k nám určitě nedostane. Co jsme měli slíbené na začátek ledna, se posunulo na konec března, což je pro nás konec sezony a výrobně tedy již na sezonu příští,“ dodává.

Nových produktů se na letošní sezonu vyrobilo málo a 70 až 80 procent zásob pochází z loňské zimy. Nyní se vyrábí už pro sezonu

2022–23, ovšem za vyšší ceny. Pro sjezdové vybavení chybějí komponenty a nabídka příští rok bude omezená. Chybět budou hlavně technicky náročnější produkty.

Z loňských zásob letos čerpá většina prodejců lyžařského vybavení. „Měli jsme zásoby z minulého roku a spolu s novým zbožím se dařilo uspokojit valnou většinu zákazníků, nyní s postupem zimních výprodejů již hladina zásob klesá a vyhlížíme jaro,“ říká Jan Štádler, marketingový ředitel Hervis Sport a dodává, že za nedostatkem tohoto zboží stojí dva faktory.

„Velká poptávka je první faktor, celkové zpomalení dodavatelského řetězce je faktor, který ovlivňuje všechny segmenty v oboru. Zvýšená poptávka tak udrží ceny výše, na druhé straně je po mnohaměsíční odstávce kamenných obchodů logicky velký tlak na obrátku zboží a obnovení zásob,“ poznamenává Štádler.

Letos se sjezdové vybavení drželo na loňských cenách, ale v příštím roce se očekává zdražení i o desítky procent. Důvodem jsou hlavně dražší ceny vstupů.

„Tuto sezonu jsme ceny ponechali stejné, ale příští rok se zdražení o zhruba 15 procent nevyhneme. Ceny vstupů se zvedly o 50 až 100 procent, není v našich možnostech nadále zachovat současné ceny, takže nás zdražování čeká,“ potvrzuje žacléřský výrobce Lusti.