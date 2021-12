Běžkařské trasy pro začátečníky. Kde hledat upravené stopy a malá převýšení

Popularita běžkování v posledních letech narostla a do stop se tak vydávají i začátečníci, kteří chtějí v klidu a pohodě vyzkoušet tento zimní sport. Ale kam vyrazit? Stejně, jako novopečený řidič hned nevjede do centra metropole, měl by i nováček vyzkoušet běžky v pohodové lokalitě a počítat i s různými nástrahami.