Nákupní šílenství okolo Barbie je v Česku dlouhodobé, film vše řádně přiživil

Ondřej Tyleček, generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors (26. července 2023) Proč nás fascinuje Barbie? Protože stojí hned na třech silných archetypech. Archetypy jsou prapříběhy, které jsou podle C. G. Junga uloženy v podvědomí každého z nás, snadno se s nimi ztotožníme a dokáží silně ovlivnit naše chování, touhy, hodnoty a motivaci. „Značky archetypy běžně a záměrně používají k tomu, aby nás ovlivnily a prodaly nám více zboží. Archetypy jim totiž umožňují komunikovat s námi na podvědomé úrovni. Předloží nám vzorce, které překonávají jazyk, kulturu i čas, a my na ně podvědomě zareagujeme,“ tvrdí Ondřej Tyleček, generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors. Barbie využívá archetypy Neviňátko, Milenec a Kouzelník. Neviňátko apeluje na naši touhu po jednoduchém, upřímném, čestném světě. Barbie je optimistická, vždy dělá věci správně a bojuje za lepší svět. „Nevadí, že působí dětinsky a naivně, i my bychom si přece v hloubi duše přáli, aby byl svět pozitivní, čistý a nezáludný. Je to naše podvědomá potřeba,“ říká Tyleček. Jako symbol a ideál dokonalé krásy představuje Barbie archetyp Milenec. „Naše podvědomí nám říká, že když budeme krásní, budeme díky tomu přitažliví a najdeme pravou lásku. Učí nás to pohádky o princeznách, vidíme to v romantických filmech a přímočaře nám to říkají reklamy na kosmetiku,“ popisuje kreativec. Barbie je krásná, což jí získalo nejen obdiv ostatních postav Barbie světa i skutečných holčiček po celém světě, ale také lásku Kena. My tento příběh dobře známe a toužíme ho neustále prožívat. Je to totiž archetyp uložený v našem podvědomí. Barbie je nejen krásná, ale také chytrá a schopná. Dosáhla významných kariérních úspěchů – byla lékařkou, režisérkou, fotografkou, učitelkou, kosmonautkou, a dokonce i prezidentkou Spojených států. Inspiruje nás, abychom uskutečnili své sny, vždy si ví rady, má silnou vizi a mění svět. Využívá tak archetyp Kouzelník, který stojí na naší podvědomé touze proměnit své sny v realitu.